FSG strotzt vor Selbstvertrauen

Riedrode.Das Wort „Außenseiter“ fällt im Gespräch mit den Trainern der FSG Riedrode zwar, aber beiläufig. „Wir spielen eine Klasse tiefer, also sind wir eher der Außenseiter“, meint Andreas Keinz vor dem Bergsträßer Kreispokalfinale gegen Verbandsligist Eintracht Wald-Michelbach am Mittwoch (19.30 Uhr, Mitlechtern). Keinz‘ Trainerpartner Duro Bozanovic kann mit der klassengemäßen Rollenvergabe genauso wenig anfangen. „Ich schaue nicht auf Statistiken“, stellt der frühere Oberliga-Stürmer klar: „Ich will diesen Pokal – und ich glaube, das wird eine ganz enge Kiste.“

„Herz und Leidenschaft“

Mehr als die Underdog-Position des Gruppenligisten unterstreichen die Aussagen des Trainerduos vor allem eines: Unmittelbar vor ihrem vielleicht wichtigsten Spiel in diesem Jahr strotzt die FSG vor Selbstvertrauen. Der überraschende, aber nicht unverdiente 2:1-Coup im Halbfinale gegen den SV Unter-Flockenbach am vergangenen Mittwoch hat den Riedrodern nicht nur zusätzlichen Auftrieb verliehen, sondern auch die Gewissheit beschert: Dieses Team kann es auch mit Verbandsligisten aufnehmen.

Genauer gesagt handelt es sich bei Unter-Flockenbach um den Tabellendritten der abgelaufenen Verbandsliga-Runde. Finalist Wald-Michelbach wurde Vierter. „Für Duro und mich war es sehr beeindruckend zu sehen, mit welcher taktischen Disziplin und Lauffreudigkeit die Jungs vorgegangen sind“, schwärmt Keinz noch Tage später von der Halbfinalleistung seiner Elf: „Sie haben sich in jeden Zweikampf geworfen und auf ihre Chancen gelauert. Auch nach dem 1:1 gingen die Köpfe nie runter. Schön war es außerdem, dass gleich die erste Chance gesessen hat.“

Auf eine ähnliche Vorstellung hofft Keinz für das Endspiel: „Wenn wir mit genauso viel Herz und Leidenschaft auf den Platz gehen, haben wir eine Chance. Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Bozanovic geht davon aus, „dass die Mannschaft, die hinten weniger Fehler macht“, gewinnen wird: „Wald-Michelbach hat eine enorme Offensive. Die wenigen Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen.“

Für die FSG wäre es der zweite Titel seit dem sportlichen Zusammenschluss von SG und FSV Riedrode vor zwei Jahren. Im Mai 2019 – die Fusion wurde zum 1. Juli des Jahres vollzogen – wurde die Riedroder Spielgemeinschaft Meister der Kreisoberliga Bergstraße und stieg in die Gruppenliga auf.

Die Pokalbilanz der Vorgängervereine ist überschaubar. Während die SG nie ein Kreispokalfinale erreichte, stand der FSV in den 2010er Jahren viermal in einem Endspiel. Alle gingen verloren: 2012 gab es ein 2:5 gegen den TSV Aschbach, 2014 ein 0:3 gegen den VfR Bürstadt, 2015 ein 0:4 gegen Wald-Michelbach. Im Abschiedsjahr 2018 unterlag der FSV dem Fehlheim mit 1:2.

Wald-Michelbach stand zuletzt dreimal im Finale (2011, 2013, 2015) und gewann jedes Mal. Doch mehr als die Historie kümmert das FSG-Trainerduo die personelle Situation. Mit Patrick Landwehr, der im Halbfinale das 1:0 erzielte, und Mario Basyouni klagen zwei Offensivspieler über muskuläre Probleme. „Wir werden eher kein Risiko gehen“, sagt Keinz. Sicher fehlen werden Oliver Schrah (Sprunggelenk), Marc Kress und Dominic Kohl (beide Knieprobleme).

Verzicht auf Verlängerung

Mit Sinisa Pitlovic ist immerhin ein Stürmer aus dem Urlaub zurück. Riedrodes treffsicherster Mann in der Vorsaison (14 Tore) empfahl sich am Sonntag mit einem Doppelpack beim 2:2 im Test gegen Gimbsheim für einen Finaleinsatz. Bereits im Halbfinale stand der lange verletzte FSG-Stammkeeper Chris Keilmann wieder zwischen den Pfosten. Der frühere Regionalliga-Torwart, der als Elfmeterkiller gilt, könnte bei einem Gleichstand nach regulärer Spielzeit ein Faktor werden: Es geht direkt ins Elfmeterschießen, eine Verlängerung gibt es nicht.

Unterdessen ist die Ticketvergabe geklärt. Beide Finalisten bekommen vorab ein Kontingent von je 30 Formularen, die zum Eintritt berechtigen. Für die 140 verbleibenden Zuschauerplätze gilt das Prinzip „First come, first served“. Wegen der Corona-Beschränkungen dürfen derzeit nur 250 Menschen auf das Sportgelände – Mannschaften, Offizielle und Helfer mit inbegriffen.

