Für Drochtersen ein Jahrhundertspiel

Anzeige

Drochtersen.Das Banner an der Kirche St. Johannis und Katherinen in Drochtersen ist nicht zu übersehen. „Wir glauben an Wunder“, steht auf dem Plakat in großen Lettern. „Wir vertrauen auf Gott. Wir sind D/A“. D/A steht für die SV Drochtersen/Assel. Der Viertligist hat in der 1. Runde des DFB-Pokals am Samstag (15.30 Uhr) mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister und -Rekordcupsieger FC Bayern München das große Los gezogen. „Es ist ein Jahrhundertspiel. So etwas hat es hier noch nie gegeben“, sagt Drochtersens Bürgermeister Mike Eckhoff.

Oberflächlich merkt man in der 11 500-Einwohner-Gemeinde, rund 50 Kilometer nordwestlich von Hamburg gelegen, nicht unbedingt viel vom Großereignis. Hier und da hängen Fan-Utensilien in den Vereinsfarben rot und blau an den Häusern. Beim Bäcker aber gibt es zehn Knüppel im Angebot, keine Semmel. „Dennoch ist nichts wie immer. Die Menschen sind Feuer und Flamme“, erklärte Eckhoff.

Begehrt sind die Fan-Utensilien des Clubs. Im Fanshop im Postladen ist am Mittwoch der neue Fan-Schal für das Pokalspiel eingetroffen. 16 waren in einer Stunde vergriffen. „Die Leute sind wie im Rausch“, berichtete Drochtersens Abwehrspieler Meickel Klee. „Sie sind seit Wochen heiß auf das Spiel. Sie sind teilweise heißer als wir Spieler selbst.“