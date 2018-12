Für Sandhausen sieht es düster aus

Bielefeld.Fußball-Zweitligist SV Sandhausen im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga einen wichtigen Auswärtssieg verpasst. Die Kurpfälzer kamen gestern Nachmittag trotz einer 1:0-Führung im Kellerduell bei Arminia Bielefeld nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Vor 14 091 Zuschauern in der Schüco-Arena ging der SVS durch Fabian Schleusener (46. Minute), der allerdings aus klarer Abseitsposition traf, in Front Andreas Voglsammer (79.) rettete der Arminia in einer Begegnung auf mäßigem Niveau am Ende noch einen Punkt.

Für den SVS sieht es trotz des Auswärtspunktes nach dem sechsten Spiel ohne Sieg düster aus. Mit nur elf Punkten aus 16 Spielen steht die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat weiter auf dem vorletzten Tabellenplatz. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018