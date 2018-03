„Für uns eine logische Entscheidung“

Anzeige

Mainz.Die Wahl kommt nicht überraschend: Florian Müller wird nach seinem überragenden Debüt in der Fußball-Bundesliga beim 0:0 in Hamburg auch am Freitag (20.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten FC Schalke 04 im Tor des FSV Mainz 05 stehen. „Für uns als Trainerteam ist es eine logische Entscheidung“, sagte 05-Coach Sandro Schwarz am Donnerstag. Es gebe keinen Anlass, einen erneuten Wechsel vorzunehmen. „Er hat uns das Gefühl gegeben, dem Druck im Abstiegskampf Stand zu halten.“

Das Vertrauen in den 20-Jährigen zwingt den gesundheitlich wieder hergestellten René Adler auf die Bank. „Da wird er sitzen“, erklärte Schwarz und betonte zugleich, dass der 33-jährige Routinier die Entscheidung „respektvoll und professionell“ aufgenommen habe. Robin Zentner als eigentlicher Vertreter von Adler muss wegen einer Kniereizung bis Ende des Monats pausieren. Müllers Wahl gilt vorerst. „Die Entscheidung ist nicht zeitlich begrenzt.“

Sportvorstand Rouven Schröder warnte davor, das Mainzer Torwarttalent mit Erwartungen zu überfrachten: „Er hat sehr gut gehalten und das trauen wir ihm wieder zu.“ Aber dass Müller erneut zum Garanten für ein Erfolgserlebnis werde, solle niemand voraussetzen. Vielmehr geht es beim Gang gegen den Club des langjährigen Mainzer Machers Christian Heidel darum, dass sich die zehn anderen 05er zu einer entsprechenden Leistung aufraffen. In der Form von Hamburg wird nichts auszurichten sein.