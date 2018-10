Funkel steht in Düsseldorf nicht zur Disposition

Düsseldorf.Keine Fanproteste, keine Beschimpfungen und kein Ultimatum für den Trainer. Friedhelm Funkel darf sich trotz der Negativserie von fünf Niederlagen nacheinander mit einem Torverhältnis von 2:17 über eine Jobgarantie beim Tabellenletzten Fortuna Düsseldorf freuen. „Wir werden mit ihm reden, nicht über ihn. Der Trainer sitzt fest im Sattel“, erklärte Vorstandsvorsitzender Robert Schäfer nach dem 0:3 (0:1) gegen den VfL Wolfsburg. Damit teilt sich Fortuna das Tabellenende mit dem VfB Stuttgart.

Der Clubchef erkannte: „Das Selbstvertrauen fehlt. Vor der Saison war klar, dass wir am absoluten Limit und darüber spielen müssen, um Spiele gewinnen zu können. Die Spieler sollten einen Tick weiter sein. Sie sind noch nicht auf dem Stand, solche Spiele zu gewinnen.“ Schäfer will sich in Ruhe mit dem Trainerteam austauschen.

Der Fortuna-Boss betonte gestern bei Sky, dass Funkel der richtige Trainer sei. Es habe zwar niemand einen Freibrief in diesem Geschäft. „Aber Funkel geht richtig an die Sache heran, verheizt keine Spieler und behält die Ruhe. Damit sind wir sehr zufrieden“, erklärte Schäfer.

Viele personelle Alternativen gibt es nicht. Funkel hatte nach der 1:7-Pleite in Frankfurt schon vier Umstellungen im Team vorgenommen. Durch die Hereinnahme von Robin Bormuth und Dodi Lukebakio war auch eine leichte Verbesserung zu erkennen, aber zur Bundesligareife fehlt noch eine Menge. „Wir müssen mehr tun als Einsatz zeigen und rennen. Wir müssen mutiger nach vorn spielen“, forderte der Coach. Von Resignation keine Spur. „Wir werden natürlich nicht aufgeben“, sagte der 65 Jahre alte Trainer.

Seine Hoffnung stützt sich auch auf das Verhalten der Fans, die das Bemühen der Mannschaft honorieren. „Die Zuschauer sind sensationell, weil sie uns realistisch einschätzen. Ich habe es selten erlebt, dass Fans so hinter der Mannschaft stehen wie hier“, meinte Funkel. Bei einem bescheidenen Etat von 30 Millionen Euro erwartet man in der NRW-Landeshauptstadt keine Wunderdinge. dpa

