Funkel verbittet sich jede Einmischung in Aufstellung

Düsseldorf.Friedhelm Funkel blickte am Ende einer aufreibenden Woche durch den ungewohnt vollen Presseraum und setzte ein schelmisches Lächeln auf. „An der Anwesenheit der vielen Leute merkt man, dass wir gegen einen Champions-League-Teilnehmer spielen“, sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Fortuna Düsseldorf: „Gegen Leverkusen ist das Interesse eben größer, als wenn man gegen andere Vereine spielt.“ Auch Funkel wusste natürlich, dass das Interesse eher seiner Person und seiner Zukunft galt.

„Mache das seit 30 Jahren“

Zu Wochenbeginn war bekannt geworden, dass der Trainer intern in die Kritik geraten ist. Im Falle von Niederlagen am Sonntag in Leverkusen und in der Woche darauf gegen Eintracht Frankfurt muss der 66-Jährige sogar um seinen Job bangen.

Jetzt zeigte sich Funkel entspannt, nachdem er Anfang der Woche dünnhäutig auf die Schlagzeilen reagiert hatte. „Da ich das schon 30 Jahre mache, kann ich damit sehr gut leben“, beteuerte der Coach, der seit 1991 Trainer im Profi-Bereich ist. Energisch wurde der Routinier nur, als er sich Einmischungen bei seiner Aufstellung verbat. „Ich habe schon oft gehört, dass Spieler öffentlich gefordert werden.“ Funkel wurde zuletzt unter anderem das Festhalten an den Routiniers Oliver Fink (37) und Adam Bodzek (34) vorgeworfen. „Ich stelle nicht nach Alter auf. Diese beiden Spieler, haben viel für den Verein geleistet. Und auf einmal sollen sie nicht gut genug sein? Das ist der Witz des Jahrhunderts. Wenn ich der Meinung bin, dass sie spielen sollen, dann spielen sie. Da lasse ich mir von niemandem reinreden. Von niemandem.“ dpa

