„Fußball ohne Fairness wertlos“

Herr Göck, nicht nur im Kreis Bergstraße stand der Fußball am Sonntag still. Was ist Ihre Meinung dazu?

Thorsten Göck: Es ist natürlich schwer, für jeden eine faire Lösung zu finden. Es wäre aber wünschenswert gewesen, dass der Verband für alle entscheidet und das nicht den politischen Entscheidern überlässt. Vom Verband hören zu müssen, dass man sich nicht auf eine Linie einigen konnte, ist nicht schön. Das hinterlässt einen Flickenteppich. Zumal keine Informationen dazu nach außen treten, warum es keine Einigung gab. Im Kreis Offenbach und Groß-Gerau darf weder gespielt noch trainiert werden, aber Groß-Gerau soll nächste Woche auswärts spielen. Hassia Dieburg kommt nächste Woche aus einem Risikogebiet zu uns. Das kann nicht sein.

Sollte die Saison also unterbrochen werden?

Göck: Für mich kommt als Erstes die Gesundheit, dann die Fairness – alles andere steht hinten dran. Wir reden immer von sportlicher Fairness. Wenn in einem Kreis nicht mehr trainiert werden kann, ist der sportliche Wettkampf nicht mehr fair. Dann müssen wir aufhören. Ohne Fairness ist der Fußball nichts mehr wert. Ich weiß nicht, worauf manche Leute noch warten. Auch die Idee im Kreis Darmstadt, ohne Zuschauer zu spielen – die wissen offenbar gar nicht, was es für einen Verein nach einem Jahr ohne Veranstaltungen bedeutet, ohne Zuschauer zu spielen. Du hast ja trotzdem laufende Kosten. Das wäre kein harter Schlag, das wäre für viele Vereine das Todesurteil.

In der ersten FSG-Mannschaft wurde am vergangenen Sonntag ein Corona-Fall bekannt. Am Mittwoch wurde das Training auch aufgrund der Bedenken einiger Spieler abgesagt. Wie sind die Aktiven mit der Situation umgegangen?

Göck: Als wir letzte Woche einen Corona-Fall vor dem Spiel gegen Fürth hatten, hast du gleich die Verunsicherung in den Augen der Spieler gesehen. Die Konzentration ist weg. Jeder fragt sich seitdem: Ist das heute das letzte Training? Viele haben Bedenken, ins Training zu kommen, manche bekommen auch Druck von ihrem Arbeitgeber. cpa

