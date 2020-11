Fußball-Welt gedenkt Diego

Frankfurt.Den harten Kerlen von Argentiniens Rugby-Nationalmannschaft standen die Tränen in den Augen. Zu Ehren des gestorbenen Diego Maradona legte Sam Cane, Kapitän von Neuseelands berühmten „All Blacks“, vor dem traditionellen Haka-Tanz ein schwarzes Trikot mit der Nummer 10 in die Platzhälfte des Gegners. Ob in Newcastle/Australien, in Paris, Mailand oder Sandhausen: Die Sportwelt erinnerte am Wochenende mit Schweigeminuten, Trauerflor und berührenden Gesten noch einmal an einen ihrer größten Fußballer. In vielen Stadien überall auf der Welt, auch in der 1. und 2. Bundesliga, wurde Maradona mit Trauerflor und Gedenkminuten geehrt, war sein Bild auf der Anzeigetafel zu sehen. Der Weltmeister von 1986 hatte am Donnerstag seine letzte Ruhe auf dem Privatfriedhof Jardín de Bella Vista in einem Vorort von Buenos Aires gefunden.

In der italienischen Serie A wurde die Partie Sassuolo Calcio gegen Inter Mailand (0:3) in der 10. Minute kurz unterbrochen – im Gedenken an Maradona und seine Trikotnummer. Beim französischen Meister Paris Saint-Germain (2:2 gegen Girondins Bordeaux) trug der brasilianische Superstar Neymar wie seine Teamkollegen beim Aufwärmen ein T-Shirt zu Ehren Maradonas.

Unterdessen haben Ermittler in Argentinien Leopoldo Luque, den Leibarzt der gestorbenen Fußballlegende, nach Medienberichten formell der fahrlässigen Tötung beschuldigt. Dessen Praxis in der Hauptstadt Buenos Aires und das Wohnhaus in einem Vorort wurden am Sonntagmorgen durchsucht. Es werde untersucht, ob es bei der Behandlung von Maradona in dessen Haus in den letzten zwei Wochen seines Lebens Unregelmäßigkeiten gegeben habe. dpa

