FV Biblis bejubelt Auswärtscoup

ried.Höchst unterschiedlich verlief der vorletzte Spieltag in der Fußball-Kreisliga A. Während der FV Biblis das letzte Auswärtsspiel in dieser Runde beim TSV Reichenbach mit 4:0 gewann, siegte der VfB Lampertheim gegen Tabellenschlusslicht FC 07 Bensheim II kampflos. Niederlagen mussten dagegen die Lampertheimer Azzurri und die SG Nordheim/Wattenheim einstecken. Die Sportgemeinde unterlag beim neuen A-Liga-Meister SG Unter-Abtsteinach II ebenso mit 1:4 wie die Azzurri beim SV Winterkasten.

TSV Reichenbach – FV Biblis 0:4

Trotz personeller Sorgen gewannen die Bibliser ihr letztes Auswärtsspiel in der aktuellen Runde und verhagelten damit etwas dem TSV den Saisonabschluss. „Wir haben diesmal davon profitiert, dass das Spiel unserer zweiten Mannschaft abgesagt werden musste und wir so mit ein paar Ersatzspielern nach Reichenbach fahren konnten. Trotzdem ist es richtig gut für uns gelaufen und wir waren insgesamt die bessere Mannschaft. Das Ergebnis hätte sogar noch höher ausfallen können“, sagte FVB-Coach Thomas Roth. Bereits kurz nach dem Anpfiff ließen es die Bibliser zum ersten Mal klingeln. Nach einem schnellen Konter über Dennis De Sousa Barba und Shpejtim Jakupi zog Janos Hajdu aus acht Metern zum 1:0 ab (5.). Danach machten die Reichenbacher jede Menge Druck, doch die FVB-Defensive stand sicher.

Nach einem langen Ball über die TSV-Abwehr köpfte Hajdu das 2:0 (37.). In der zweiten Halbzeit überbrückte die Roth-Elf mit kurzen Pässen schnell das Mittelfeld, Dennis De Sousa Barba verlud den Reichenbacher Torwart mit einer Körpertäuschung und schob zum 3:0 ein (53.), ehe Romario Kronauer eine schöne Kombination zum 4:0-Endstand abschloss (64.).

U.-Abtsteinach II – SG NoWa 4:1

Trotz der Niederlage beim designierten Meister der Kreisliga A am Freitagabend war Jens Stark, Trainer bei der Sportgemeinde, zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben gegen ein Topteam sehr gut dagegengehalten und gegen eine gute Truppe sehr gut gespielt. Mit etwas mehr Glück wäre für uns auch ein Unentschieden drin gewesen.“ In der ersten Halbzeit brachte Serdar Özbek die SGU II nach einer Flanke mit einem Flachschuss in Führung (30.). Kurz vor der Halbzeit glich die SG NoWa aus, als Niklas Fleischhacker nach Vorarbeit von Jonathan Bedford im direkten Duell mit Unter-Abtsteinachs Torwart Cemal Erbay die Nerven behielt und zum 1:1 einschob (41.).

Nach dem Seitenwechsel sorgte Ante Cule für die erneute SGU-Führung (50.), kurz darauf erhöhte Daniele Sartoretti auf 3:1 (59.). Anschließend hatte die Stark-Elf Pech, als der Schiedsrichter dem Anschlusstreffer von Niklas Fleischhacker die Anerkennung wegen eines vermeintlichen Foulspiels versagte (72.).

Für die Entscheidung sorgte schließlich wieder Serdar Özbek mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand, da die SG NoWa die Chancen von Benedikt Bersch (78.) und Philipp Grünig (85.) ungenutzt ließ.

Winterkasten – Azzurri Lamp. 4:1

„Genau wie die gesamte Saison ist es für uns auch in diesem letzten Heimspiel hervorragend gelaufen. Wir können absolut zufrieden sein, auch wenn das Ergebnis etwas zu hoch ausgefallen ist“, freute sich Winterkastens Sprecher Gerhard Schäfer. Für den Tabellendritten trafen Edwin Untereiner (15.), Vanja Serdar (55.), Michael Nill (67.) und Janis Bauer (76.) Den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Azzurri erzielte Yusuf Bulucu (50.). Bereits in der ersten Halbzeit gerieten die Lampertheimer in Unterzahl, als Steve Wimmer nach einer Tätlichkeit eine Rote Karte sah (35.).

VfB Lamperth. – FC 07 Bensheim II

Bereits am Samstag teilten die Bensheimer dem VfB mit, dass man mangels Spielern nicht zur Auswärtspartie in Lampertheim antreten könne. Damit gewann der VfB um seinen scheidenden Trainer Stefan Svrga das letzte Heimspiel in der aktuellen Saison kampflos gegen den Tabellenletzten, die Partie wird mit 3:0 für die Spargelstädter gewertet. rago

© Südhessen Morgen, Montag, 20.05.2019