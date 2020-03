FV Brühl II: Rabl übernimmt

Brühl.Daniel Mingrone ist nicht mehr Trainer des Fußball-A-Ligisten FV Brühl II. Der 39-Jährige trat nach der Spielabsage bei der TSG Rheinau zurück. „Bereits vor der Saison war Daniel bei uns angetreten mit dem Hinweis, dass er beruflich und privat sehr eingespannt ist. Als sich in der Vorbereitung die Verletzungsmisere in der ersten Mannschaft verschärft hat, war die Trainingsbeteiligung im A-Klassen-Team natürlich nicht so gewaltig“, erklärt FV-Spielausschuss Gaetano Scalia. „Und nachdem das Spiel bei der TSG Rheinau ausgefallen ist, als nicht genügend Spieler zur Verfügung gestanden hatten, hat er uns gebeten, von seinem Vertrag zurücktreten zu dürfen.“

Scalia und der FV Brühl bedauern den Schritt Mingrones, zeigen dafür aber Verständnis. Sein Nachfolger ist Alban Rabl, der bis zuletzt Co-Trainer des FV Brühl II war und den A-Klassen-Dino bis Saisonende hauptverantwortlich betreuen wird. „Parallel versuchen wir jetzt schon, einen Trainer für die neue Saison zu organisieren“, erklärt Scalia. wy

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.03.2020