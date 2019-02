Gänsehaut-Moment für Sané

Gelsenkirchen.Leroy Sané verzichtete auf triumphierende Gesten. „Jubeln konnte ich nicht so richtig“, gab der Star von Manchester City zu. Aus Respekt vor seinem ehemaligen Club FC Schalke 04, bei dem er zum Nationalspieler reifte, hielt sich der 23-Jährige betont zurück. Die Aussagen des Stürmers klangen wenig euphorisch, obwohl er nur sieben Minuten nach seiner Einwechslung mit einem genialen Freistoß (85.) zum 2:2 die Wende zu Gunsten des englischen Meisters in einem hin- und herwogenden Achtelfinal-Hinspiel der Champions League eingeleitet hatte. Raheem Sterling erzielte in der 90. Minute das Siegtor zum 3:2 (1:2) für die nach „Gelb-Rot“ für Innenverteidiger Nicolas Otamendi (68.) dezimierten Gäste.

„Klar habe ich mich ein bisschen für unsere Mannschaft und unseren Erfolg gefreut. Aber es schmerzt natürlich auch, gegen meine alte Liebe das Tor zu erzielen. Gerade, weil die Schalker es auch sehr stark gemacht und es uns sehr schwer gemacht haben“, sagte Sané. Etwas überraschend hatte Trainer Pep Guardiola ihn im Gegensatz zum gebürtigen Gelsenkirchener Ilkay Gündogan nicht in die Startelf berufen.

Sané war deshalb zunächst enttäuscht, sog aber die stimmungsvolle Atmosphäre an seiner alten Wirkungsstätte auch auf der Bank auf. „Ich muss ehrlich zugeben, dass ich in der ersten Hälfte, als die Fans die Mannschaft so richtig angefeuert haben, wieder ein bisschen Gänsehaut hatte. Im Endeffekt war ich dann froh, dass ich doch noch reingekommen bin und spielen durfte.“

Video Überregional S04-Trainer Tedesco: 'Haben Ballverluste, die sind Wahnsinn' Nach der verpassten Überraschung gegen Manchester City ist Domenico Tedesco sehr enttäuscht. Der Schalke-Trainer macht einfache Fehler seines Teams für die 2:3-Niederlage verantwortlich. Nach der verpassten Überraschung gegen Manchester City ist Domenico Tedesco sehr enttäuscht. Der Schalke-Trainer macht einfache Fehler seines Teams für die 2:3-Niederlage verantwortlich.

Froh war auch sein Trainer, der seinen Lieblingsschützling beim Stand von 1:2 in der 78. Minute brachte und ihm später dankte: „Leroys Freistoß war unglaublich. Er trainiert das jeden Tag viele Male. In solchen Situationen macht die Qualität der Spieler den Unterschied.“ Auch die englischen Zeitungen waren entzückt. „Es sah nach einer erschütternden Nacht aus, wurde dann aber zu einem denkwürdigen Ereignis. Leroy Sanés später Ausgleich und Raheem Sterlings Treffer bescherten City einen famosen Sieg“, schrieb „The Guardian“. Und „The Independent“ titelte: „Sané spornte City zu einer überwältigenden Aufholjagd an.“

So schön das Resultat für das Millionen-Ensemble war (Guardiola: „Das Ergebnis ist gut. Aber wir sind noch nicht im Viertelfinale“), so ernüchternd war es für Königsblau. In Sachen Moral, Kampf, Wille und Einsatz war dem krassen Außenseiter nichts vorwerfen. Doch die spielerischen Unzulänglichkeiten und Konzentrationsschwächen vor allem in der turbulenten Schlussphase waren eklatant.

Tedesco hofft auf Lerneffekt

Das in der Bundesliga auf Platz 14 durchgereichte Team von Domenico Tedesco verpasste die große Chance, Selbstvertrauen für die Aufgaben im Pokal und Meisterschaft zu tanken – und zumindest bis zum Achtelfinal-Rückspiel der Königsklasse am 12. März stolz zu sein und vom Viertelfinale zu träumen. Unter dem Strich blieb nur die Erkenntnis, dass City ein Schwergewicht im europäischen Fußball mit Titelchancen ist und signifikant mehr individuelle Klasse hat. Tedesco: „Wir müssen etwas daraus lernen.“

