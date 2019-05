Galatasaray vorzeitig Meister

Istanbul.Galatasaray Istanbul hat sich zum 22. Mal den Titel in der türkischen Fußball-Meisterschaft gesichert. Der Traditionsclub setzte sich am Sonntag im direkten Duell gegen Verfolger Basaksehir Istanbul mit 2:1 (0:1) durch und ist einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr vom Spitzenplatz zu verdrängen.

Rijad Bajic brachte das Team aus dem Westen Istanbuls in der 17. Minute in Führung. Sofiane Feghouli (47.) und Henry Onyekuru (64.) sorgten aber noch für die Wende. Nach 33. Spieltagen hat Galatasaray drei Punkte Vorsprung auf Basaksehir, das die Liga lange Zeit angeführt hatte. Durch den nach dem 1:1 im Hinspiel nun gewonnenen direkten Vergleich kann der türkische Rekordchampion auch bei einer Niederlage nicht mehr eingeholt werden. Galatasaray sicherte sich auch das direkte Ticket für die Champions League. Das aus dem Lager des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan unterstützte Basaksehir spielt in die Qualifikation zur Königsklasse.

