Galgenfrist für PSG

Beim Treffen der Uefa-Exekutive am 24. Mai in Kiew vor dem Champions-League-Finale wird eine Entscheidung über die Reformierung des Financial Fair Plays erwartet. Uefa-Präsident Aleksander Ceferin hatte sich in der Vergangenheit mehrfach für eine Neuregelung ausgesprochen, um die Regularien rechtssicherer zu machen. dpa

