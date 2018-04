Ganz miese Ausgangslage

Anzeige

München.Trotz, Wut, Selbstanklagen. Die auch personell sehr schwer getroffenen Bayern kämpften nach dem nächsten Heim-Aussetzer gegen ihren neuen Angstgegner Real Madrid mit den Gefühlen. Die national unantastbaren Allesgewinner mussten dem Titelverteidiger um den mit goldglitzernden Kopfhörern in die Münchner Nacht entschwindenden Weltstar Cristiano Ronaldo nach dem 1:2 (1:1) ja keineswegs zu einer finalwürdigen Champions-League-Leistung gratulieren. Sie mussten vielmehr sich selbst als „naiv“ anklagen, wie es der einzige Torschütze Joshua Kimmich am Mittwochabend tat.

„Das Wichtigste, was im Fußball zu tun ist, haben wir nicht gemacht: Tore schießen. Es ist auch Wut dabei auf uns selber“, sagte Kapitän Thomas Müller. Drastische Worte wurden nach dem Halbfinal-Hinspiel gewählt, das vor dem Showdown in Madrid Qualitätsfragen aufwarf. „Jetzt müssen wir uns aufrichten - und dann schauen wir am Dienstag in Madrid, ob wir den Arsch in der Hose haben“, knurrte Müller.

Innerlich aufgewühlt

Emotional ging es in den Katakomben der Münchner Arena zu. Hadernd und innerlich aufgewühlt trotteten auch die sprachlosen Bayern-Bosse in den Umkleidetrakt. „Es gab aber keinen negativen Kommentar in der Kabine, dass wir es verkackt haben“, sagte Niklas Süle, der „die Eiertore“ von Real beklagte und trotzig verkündete: „Ich habe so ein schwaches Real nicht oft gesehen in München. Wir können auch im Bernabéu-Stadion ein Riesenspiel machen.“ Franck Ribéry, der mit 35 Jahren nochmal viel Dampf gemacht hatte, äußerte sich martialisch: „Die Schlacht ist verloren, aber der Krieg ist nicht vorbei.“