Gbamin muss in Mainz bleiben

Bad Häring.Nach dem Millionentransfer von Abdou Diallo will Mainz 05 den Abgang eines weiteren Eckpfeilers unbedingt verhindern und Jean-Philippe Gbamin um jeden Preis halten. Einen Verkauf des 22 Jahre alten Mittelfeldspielers schloss Sport-Vorstand Rouven Schröder im Trainingslager der Mainzer im österreichischen Bad Häring quasi aus. „Er bleibt“, sagte Schröder und versicherte, dass auch ein hohes Millionenangebot daran nichts ändern werde. Das gab es nach seinen Worten vor ein paar Tagen schon, natürlich aus England.

„Das Angebot lag über dem für Abdou Diallo“, betonte der 42-Jährige. Gbamins eigentlich unverkäuflicher Landsmann war für 28 Millionen Euro zum Liga-Konkurrenten Borussia Dortmund gewechselt. Noch am Sonntag hatte Gbamin seine Wechselabsichten angedeutet und ein klares Bekenntnis zu den 05ern vermieden. „Der Transfermarkt ist noch nicht geschlossen, man wird sehen“, sagte der Franzose. Der vielseitig einsetzbare Defensiv-Allrounder würde viel lieber für viel mehr Geld in England statt in der Bundesliga kicken.

Dass der teure BVB-Zugang Diallo für gutes Geld gehen durfte und Gbamin zwingend gehalten werden soll, begründet Schröder mit der Situation im Kader. „Der Druck bei Abdou war nicht so groß. Wir hatten in Moussa Niakhaté vom FC Metz schon den Nachfolger im Blick“, erklärte Schröder und verwies darauf, dass die hohe Ablösesumme für die Umstrukturierung des Kaders wichtig sei. Die Mainzer müssen nur noch bis zum 9. August um Gbamin bangen, dann schließt für die Clubs auf der Insel das Transferfenster.