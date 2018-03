Gegen Klopp, Ronaldo oder Guardiola?

Anzeige

Istanbul.Ronaldo? Messi? Klopp? Pep? Nach der nächtlichen Rückkehr vom lautstarken Spektakel in Istanbul blickten die Achtelfinalsieger um Thomas Müller mit Zuversicht der Auslosung der nächsten K.o.-Runde in der Champions League entgegen. „Ich denke, der Respekt vor dem FC Bayern ist immer groß. Ganz leicht hat es eine Mannschaft gegen uns noch nie gehabt“, sagte der Kapitän des FC Bayern, der in der aktuellen Münchner Schaffensphase schon Paralleln zum Triplejahr 2013 entdeckt hat. „Wir freuen uns, dass wir noch einen Weg vor uns haben“, sagte der Weltmeister.

Nach der Landung um 1.26 Uhr am Münchner Flughafen durften die Stars gestern ausschlafen. Am Freitag, wenn um 12 Uhr (live SKy Sport News HD) am Sitz der UEFA in der Schweiz der Viertelfinalgegner ausgelost wird, nimmt Trainer Jupp Heynckes die Vorbereitung auf die mögliche Meisterkür am Sonntag (18 Uhr) bei RB Leipzig auf.

Bayern-Stars amüsieren sich über die Katze von Istanbul Kuriosum in Istanbul: Eine Katze sorgte während des Champions-League-Spiels zwischen Besiktas und dem FC Bayern für eine Spielunterbrechung. © Imago Über den kurzen Champions-League-Auftritt der rot getigerten Katze mussten auch die Stars des FC Bayern schmunzeln. „Ich weiß nicht, wie viele Katzen hier im Stadion zu Hause sind. Aber das war schon ein bisschen ein komischer Moment“, sagte Weltmeister Thomas Müller nach dem 3:1 der Münchner im Achtelfinal-Rückspiel bei Besiktas Istanbul. „Das ist ja auch für die Ordner nicht ganz so einfach, eine Katze zu jagen.“

Wäre es ein Hund gewesen, dann hätte Angreifer Sandro Wagner möglicherweise eingegriffen. „Ich habe einen Hund, den hätte ich eingefangen. Mit Katzen kenne ich mich nicht so gut aus", witzelte der Fußball-Nationalspieler. Außenverteidiger David Alaba fand es „schon witzig", dass sich die Katze auf den Rasen verirrt hatte und das Spiel deswegen kurz unterbrochen werden musste. „Man hat gesehen, dass die Katze ein bisschen verängstigt war. Deswegen waren wir froh, dass sie dann den Sprung über die Werbebande geschafft hat", sagte Nationalstürmer Müller. (dpa)

Müller blickte nach dem 3:1 am Mittwoch bei Besiktas Istanbul gerne auf die wegweisenden Wochen. „Wir wollen da schon wieder unsere Duftmarke hinterlassen. Dann haben wir eine Länderspielpause – und dann im April geht’s rund“, sagte er. „Wir können dieses Jahr Großes schaffen, aber trotzdem müssen wir jeden Tag hart arbeiten“, sagte Sandro Wagner nach seinem Premierentreffer in Europas Königsklasse.