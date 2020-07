Geheimtipp, Neuling oder Ex-Manager?

Karlsruhe.Der Karlsruher SC bekommt an diesem Donnerstag einen neuen Präsidenten. Im Rahmen einer außerordentlichen und virtuellen Versammlung wählen die Mitglieder des Fußball-Zweitligisten den Nachfolger des im Mai zurückgetretenen Ingo Wellenreuther. Fünf Kandidaten stellen sich zur Wahl:

Dorothee Augustin

Die Polizeibeamtin aus Offenburg wäre die erste Präsidentin in der 126-jährigen Vereinsgeschichte. Die vorher im Umfeld des Vereins völlig unbekannte 37-Jährige reklamiert für sich, mindestens genauso viel vom Fußball zu verstehen wie die meisten ihrer Mitbewerber. Mangelndes Insiderwissen und Gremienerfahrung räumt sie dagegen ein, auch die interne Unterstützung fehlt ihr bislang. Sie will dies mit einem Mehr an Engagement ausgleichen.

Rolf Dohmen

Als Bundesligaspieler des KSC trug der gesellige Rheinländer noch den Spitznamen „Disco Dohmen“. Als Manager sanierte er den Verein und stieg mit dem KSC in die Bundesliga auf. Nun will der 68-Jährige ein drittes Mal in den Wildpark zurückkehren. Ausgestattet mit Empfehlungen ehemaliger Spieler und Weggefährten, gereift und mit mehr diplomatischem Feingefühl, gilt er als der Kandidat mit der größten Fußballkompetenz im Quintett.

Kai Gruber

Hemdsärmelig und offen für Gespräche, so sieht sich der Unternehmer Kai Gruber selbst. Ahnung von Fußball hat er nach eigener Einschätzung nur wenig. Der Maschinenbauer plädiert für ein neues, ehrenamtliches Beratergremium, dass den entscheidungsfindenden Beirat des Vereins unterstützen soll. Er selbst will vor allem seine unternehmerischen Fähigkeiten, seine Kontakte und seine Nähe zu den Mitgliedern einbringen. Bei der Wahl im Oktober 2019 erhielt Gruber nur eine Stimme weniger als der wiedergewählte Vize Holger Siegmund-Schultze.

Axel Kahn

Der Verleger und Inhaber einer Werbeagentur will mit seiner Kandidatur zurück zu seinen fußballerischen Wurzeln. Früher eher als Partylöwe bekannt, präsentierte sich der ehemalige KSC-Profi im Wahlkampf strukturiert und mit eigenen Konzepten. Die Nähe zu seinem prominenten Bruder Oliver mied er bei seinen Auftritten weitgehend, ließ aber durchblicken, dass beide sich regelmäßig austauschen. Kahn wird hin und wieder als Geheimtipp genannt.

Holger Siegmund-Schultze

Holger Siegmund-Schultze ist als amtierender Karlsruher Vizepräsident der einzige Bewerber mit einer offiziellen Funktion beim Zweitligisten. Lange Zeit trieb der Immobilienprojektentwickler gemeinsam mit Ex-Präsident Wellenreuther den Neubau des Wildparkstadions voran. Siegmund-Schultze kann auf immerhin sieben Jahre Erfahrung in den Vereinsgremien des KSC zurückblicken und besitzt nicht zuletzt deswegen wohl die besten Netzwerke innerhalb des Clubs. Mit dem Amtsbonus im Rücken gilt er als ausgemachter Favorit im Kandidatenkreis. dpa (Bilder: dpa)

