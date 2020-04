Geisterspiele hinter der Bezahlschranke

Frankfurt.Auf das Stadion müssen Fußball-Fans noch lange verzichten – doch trotz der Sehnsucht wird es auch mögliche Geisterspiele nur in Ausnahmen im Free-TV zu sehen geben. „Alles für alle frei zugänglich anzubieten, würde die Verträge, die wir auch mit den öffentlich-rechtlichen Sendern haben, sehr tangieren beziehungsweise die Wertigkeit komplett zerstören. Damit würden wir vertragsbrüchig werden“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

Die Rechte zur Liveübertragung von Bundesligaspielen liegen beim Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN. Mit beiden Unternehmen befindet sich die Deutsche Fußball Liga (DFL) laut Seifert in Gesprächen, wie die Ware Fußball in Zeiten der Corona-Krise im Falle einer Fortsetzung der bis 30. April ausgesetzten Saison in möglichst viele Wohnzimmer transportiert werden kann. „Wir arbeiten an Lösungen, die dieser Ausnahmesituation gerecht werden und versuchen natürlich Möglichkeiten zu finden, dann auch sehr spezielle Angebote zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht.“

Denkbar ist, dass es zu einem Neustart der Liga eine Ausnahmeregelung geben könnte. Die war bereits Mitte März geplant, als Sky Konferenzen frei empfangbar machen wollte. Weil die zunächst vorgesehenen Geisterspiele wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, wurde daraus nichts. Als Dauerlösung kommt dies nicht in Betracht, denn Sky ist der größte Zahlmeister der Liga und kann schwer auf Einnahmen verzichten.

Wie groß der Hunger der Fans ist, ließ sich am Wochenende beobachten. In der ARD sahen am Samstag 1,83 Millionen Menschen die Wiederholung des EM-Viertelfinales 2016 zwischen Deutschland und Italien – mehr Menschen als bei der zuvor ausgestrahlten „Sportschau“ (1,51 Millionen).

Bei der Diskussion um möglicherweise veränderte Spieltagspläne gibt sich der wichtigste Free-TV-Anbieter aber zurückhaltend. „Wir warten ab, was uns die DFL als Vertragspartner vorschlägt“, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky. „Basis für Gespräche muss eine konkrete Idee sein. Vorher befassen wir uns nicht mit möglichen Modellen.“

Seifert glaubt an reguläres Ende

Ein Notspielplan mit täglichen Ansetzungen, über den für den Fall einer Saisonfortsetzung erst im Juni spekuliert wird, würde sowohl der „Sportschau“ als auch der Sky-Konferenz die Grundlage entziehen. Beim Pay-TV-Sender könnte dadurch aber die Nachfrage nach Einzelspielen steigen, zumal die Fans die Bundesliga auf absehbare Zeit auch in den Kneipen und Biergärten nicht verfolgen können.

DFL-Boss Seifert will sich an solchen Spekulationen nicht beteiligen. „Wir sehen derzeit noch keinen Anlass, ein Extremszenario – jeden Tag ein Spiel - zu planen“, sagte der 50-Jährige. „Wir glauben, die Saison auf regulärem Weg zu Ende bringen zu können.“

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.04.2020