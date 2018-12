Gentner trauert, spielt aber

Wolfsburg.Trainer Bruno Labbadia vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat seinem ehemaligen Spieler Christian Gentner vom VfB Stuttgart sein Mitgefühl für den Tod von dessen Vater ausgesprochen. „Klar, das bewegt einen selbst. Das Mitgefühl gilt der gesamten Familie“, sagte Labbadia vor dem Duell beider Teams in der Fußball-Bundesliga (heute, 20.30 Uhr).

Gentners Vater war am Samstag nach dem 2:1 des VfB gegen Hertha BSC im Stadion gestorben. Der VfB-Kapitän will dennoch in Wolfsburg spielen. Der 33-Jährige spielte zwischen 2007 und 2010 auch für Wolfsburg und wurde mit dem VfL 2009 deutscher Meister. „Er war auch mal ein Spieler von mir. Ich schätze ihn sehr“, sagte Labbadia, der Gentner nach dessen Rückkehr zum VfB zwischen 2010 und 2013 in Stuttgart trainierte. dpa

