München.Uli Hoeneß ist immer noch der Garant für Aufmerksamkeit. Zwei TV-Stunden mit ihm – auch in einem Nischensender wie Sky Sport News – sorgen tagelang für Nachhall. Der Bayern-Präsident poltert, provoziert, raunzt, besänftigt, lobt, klagt an. Mal ist er Stimme des Volkes, mal Stimme gegen das Volk. Jörg Wontorra, der Alt-Moderator von Sky, ließ ihn gewähren. Widerrede hätte keine Chance gehabt. Das Studiopublikum hatte Hoeneß mit seiner Bestimmer-Aura im Griff.

Er steht an der Spitze seines FC Bayern. Gut ein Jahr noch, dann endet diese Legislaturperiode, dann hört er eher wahrscheinlich als vielleicht – mit dann auch 66 Jahren – auf als Präsident. Doch seit seinem Comeback nach der durch eine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung erzwungenen Auszeit hat er den FC Bayern wieder nach seinen Wünschen geformt. Den im Sommer zum festen Bestandteil gewordenen Auslandsreisen (abwechselnd USA und Fernost) setzte er trotzig ein Nostalgie-Trainingslager am Tegernsee entgegen (nach zwölf Jahren Pause), die Beschwerden, der Club entferne sich von der Basis, konterte er mit einer täglichen öffentlichen Übungseinheit und einem Vortrag an die Spieler, sich nahbar zu geben.

Verjüngung ist eingeleitet

Als Trainer kam für ihn nicht wieder einer vom Typ Weltmann wie Carlo Ancelotti in Frage, sondern der arbeitsame Niko Kovac, der den Smartphone-Konsum der Stars einschränkt. Und derzeit mag Hoeneß auch nicht eine Rekordablösesumme verantworten. Er sagt: „Was sollen wir jemanden kaufen, wenn wir auf unseren Positionen optimal besetzt sind?“ Lieber hat er die Verträge der alten Weggefährten Ribery und Robben um ein Jahr verlängert und investiert in den FC Bayern Campus, das Ausbildungszentrum, das der Verein in Sichtweite der Allianz Arena ins Feld gepflanzt hat.

Es ist so etwas wie Genügsamkeit auf hohem Niveau. Kovac (Hoeneß: „Er hat das Bayern-Gen, weil er bei uns gespielt hat und weiß, wie wir ticken“) erleichtert er den Einstieg, indem er bereit ist, den Kader zu entschlacken und den Konkurrenzkampf an manchen Stellen zu entschärfen. Sebastian Rudy und Jérôme Boateng dürfen gehen, wenn sie ordentliche Erträge bringen. Nur eine Personalie ist für ihn nicht verhandelbar: die von Robert Lewandowski. „Weil es sonst niemanden gibt, der 30 oder 35 Tore in der Bundesliga schießt“, darum muss der Pole bleiben. Seinem Berater, der um einen Gesprächstermin ersuchte, teilte Hoeneß mit, den könne er haben – „aber erst wenn das Transferfenster geschlossen ist, habe ich Zeit.“

Warten auf den großen Transfer

Auch ohne dass jetzt schon was aus dem Nachwuchs-Campus käme („In der U 19 und U 17 sind wir Tabellenführer“), wird die Verjüngung der Mannschaft eingeleitet. Die Mittdreißiger Robben und Ribery sind informiert, dass sie nicht aufzubegehren haben, wenn auf ihren Positionen Kingsley Coman und Serge Gnabry aufgebaut werden. Im Mittelfeld soll Correntin Tolisso, in München noch unterschätzt, aber nun ja mit Frankreich Weltmeister geworden, in den Blickpunkt gerückt werden. Hoeneß spricht von einem „Übergangsjahr“, in dem trotzdem einiges erwartet wird vom FC Bayern. Die deutsche Meisterschaft ohnehin, in der Champions League erhoffen sich die Bayern, mit einem stimmigen Kader um den Titel mitzuspielen.

Dass die internationalen Ambitionen verwirklicht werden können, sehen indes nicht alle in der Branche so. Sie glauben, dass der FC Bayern an personeller Substanz verloren hat, dass die Mannschaft noch einen Input bräuchte, um mitzuhalten mit den überlegenen Spaniern und den wieder stärker gewordenen Engländern und Italienern.

Kann sein, auch Hoeneß weiß, dass er vor der Saison 2018/19, deren Beginn noch vor dem Ende seiner Präsidentschaft liegen wird, eine andere Politik wird verfolgen müssen. Darum nutzt er das Spieljahr 2017/18 auch, „um Geld einzusammeln, falls wir mal wieder einen großen Transfer machen“.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.08.2018