Gerhardt lässt Wölfe hüpfen

Augsburg.Nach einem verrückten Fußballspiel mit dem Last-Minute-Siegtor durch Yannick Gerhardt hüpften die Wolfsburger Spieler ausgelassen vor ihren wenigen mitgereisten Fans. Seinen bemerkenswerten Jahresendspurt hatte der VfL Wolfsburg zuvor mit einer vorweihnachtlichen Bescherung beim FC Augsburg gekrönt.

Das Team von Trainer Bruno Labbadia gewann gestern in der Fußball-Bundesliga mit 3:2 (2:0) und beendete die Hinrunde nach 16 von 18 möglichen Punkten aus den letzten sechs Partien als Fünfter auf einem Europa-League-Platz. „Wir haben uns das durch die Spiele in der Vorrunde immer mehr verdient. Dass wir so einen Lauf haben, ist natürlich sehr schön“, sagte Matchwinner Gerhardt.

Kapitän Joshua Guilavogui (33. Minute), Abwehrspieler William (41.) und Gerhardt (89.) erzielten vor 28 152 Zuschauern die Tore gegen einen FCA, der als Tabellen-15. und damit in Abstiegsgefahr in die Winterpause geht. „Geil, in der 89. Minute noch so einen Konter zu machen. Die Emotionen sind danach noch einmal größer“, sagte VfL-Torwart Koen Casteels.

Der FCA stand bis zum späten Siegtor der Gäste vor einem großen Comeback. Rani Khedira (49.) und Sergio Córdova (58.) belohnten das Team von Trainer Manuel Baum für das Aufbäumen in der zweiten Hälfte mit der Aufholjagd zum zwischenzeitlichen 2:2. „Das darf uns nicht passieren, dass wir uns so auskontern lassen kurz vor Schluss“, haderte Augsburgs André Hahn. dpa

Montag, 24.12.2018