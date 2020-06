Gernot Rohr: „Meine Begeisterung treibt mich an“

Lège-Cap-Ferret/Mannheim.Der in Mannheim geborene Gernot Rohr (66) bleibt weitere zweieinhalb Jahre Nationaltrainer in Nigeria. Kürzlich hat er seinen Vertrag mit dem nigerianischen Fußballverband bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. Ziele sind der Afrika-Cup im Sommer 2021 und die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. „Meine Begeisterungsfähigkeit treibt mich an“, erklärt er sein Engagement in einem Alter, in dem sich

...