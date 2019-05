Gerüchte um Leroy Sané kochen hoch

München.Leroy Sané (Bild) ist wieder in den Fokus des FC Bayern gerückt. Der Fußball-Nationalspieler, der vor seinem Wechsel von Schalke 04 zu Manchester City 2016 schon einmal mit dem deutschen Rekordchampion in Verbindung stand, ist nach Angaben des „Kicker“ ein Kandidat für den Umbruch bei den Münchnern. Nach dem Ende der Ära von Franck Ribéry und Arjen Robben wäre der 23-Jährige ein leistungsstarker Nachfolger für den linken Flügel. Da der frühere Bayern- und aktuelle City-Coach Pep Guardiola Sané laut dem Bericht loswerden möchte, könnte dieser „bald FCB-Profi“ werden, schreibt das Fachmagazin. Guardiola selbst klang zuletzt öffentlich anders.

Am Ende der Münchner Meister-Saison wird parallel zu den Spekulationen um Trainer Niko Kovac wieder vermehrt über den Kader für die neue Spielzeit diskutiert. Weitere Namen kommen ins Spiel. „Es wird einen relativ großen Umbruch geben“, sagte Präsident Uli Hoeneß.

Die französischen Weltmeister Lucas Hernández (Atlético Madrid/80 Millionen Euro) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35) sind schon im Paket für über 100 Millionen Euro verpflichtet worden. Sie sollen die Abwehr verbessern. Der geschätzt drei Millionen Euro teure Fiete Arp vom Hamburger SV will auch im Sommer kommen. „Ich gehe zu Bayern München. Es ist für alle Beteiligten die beste Lösung“, sagte der 19-Jährige am Wochenende.

Hoeneß kündigte an, in diesem Sommer nicht ein weiteres Mal in die Größenordnung des Rekordtransfers von Hernández vorstoßen zu wollen: „Wir sind hier nicht beim Monopoly, sondern wir sind ein Fußballverein. Wir haben mit 80 Millionen eine Grenze mal erreicht.“, sagte er nach dem 5:1 gegen Frankfurt. Für Sané müssten die Münchner ebenfalls viel Geld ausgeben. Der Marktwert des 19-maligen Nationalspielers (3 Tore) wird auf 100 Millionen Euro taxiert. dpa

