Gespannte Ruhe nach Komplett-Absage

Ried.Fast in ganz Südhessen kam am Sonntagmorgen der Fußball zum Erliegen, so auch im Kreis Bergstraße. Auf Wunsch vieler Vereine, die in Anbetracht der aktuellen Corona-Situation an Kreisfußballwart Reiner Held herangetreten waren, beschloss der Fußballkreis, alle Punktspiele auf Kreisebene kurzfristig abzusetzen.

Auch in der Gruppenliga Darmstadt wurden die Sonntagspartien abgesetzt, darunter das Heimspiel von Eintracht Bürstadt gegen Büttelborn. In den Kreisen Darmstadt, Dieburg, Groß-Gerau und Odenwald ruhte der Kreisliga-Fußball ebenfalls. Jugendspiele fanden zum Teil noch statt. Im Fußballkreis Bergstraße ist der Jugendspielbetrieb ab Montag bis 8. November ausgesetzt.

Das weitere Vorgehen soll in den kommenden Tagen nach Rücksprache mit dem Hessischen Fußball-Verband (HFV) und dem Landkreis entschieden werden. Dass die Runde am kommenden Wochenende fortgesetzt wird, gilt als unwahrscheinlich. Schon jetzt enthalten die Spielpläne etliche Lücken. Mehrere Mannschaften waren oder sind in Quarantäne und müssen nach Trainingspausen Partien nachholen. Der HFV sprach sich am Samstag für „hessenweit einheitliche Corona-Regelungen nach dem Ampelsystem des Landes Hessen“ aus. „Daher bittet der Verband die Landespolitik in deren Eskalationskonzept für die einzelnen Warnstufen einheitliche Rahmenbedingungen für den Sport in allen hessischen Kreisen und Kommunen zu schaffen“, heißt es auf der HFV-Homepage. Der „Südhessen Morgen“ hat Stimmen zur Lage gesammelt.

Benjamin Sigmund (Spielertrainer Eintracht Bürstadt): „Die Kurzfristigkeit und dieses ständige Hin und Her gehen mir auf den Zeiger. Die Vereine kaufen schließlich auch für die Bewirtung ein. Man setzt einen Spieltag ab und sagt nichts zum weiteren Vorgehen, etwa zum Trainingsbetrieb in der nächsten Woche. Das ist nicht zu Ende gedacht.“

Martin Göring (Trainer AS Azzurri Lampertheim): „Unser Heimspiel gegen die Spielvereinigung Fürth wäre ja aufgrund eines Corona-Verdachts beim Gegner ohnehin abgesagt worden. Jetzt haben die Verantwortlichen noch einen drauf gesetzt und alle Spiele abgesagt. Aber das ist letztlich die richtige Entscheidung. Auch vor dem Hintergrund, dass die Wettbewerbsgleichheit aufgrund einiger Ausfälle in den jeweiligen Mannschaften nicht mehr gegeben ist.“

Attila Jambor (Trainer Eintracht Bürstadt II): „Der Zeitpunkt hat mich schon überrascht. Ich wollte eigentlich schon los in Richtung Sportplatz, als um 10.30 Uhr die Mitteilung über die Spielabsagen kam. In Hessen wird es anders gehandhabt als im Verband Südwest, in Bayern, wo ich früher ja selbst lang gespielt habe, sieht es noch mal anders aus. Da fehlt mir insgesamt ein einheitliches Konzept, was den Amateurfußball angeht.“

Roman Link (Trainer FV Biblis II): „In einer Zeit, in der es für viele um ihre Existenz geht, ist es vielleicht ganz gut, das Ganze mal so lang ruhen zu lassen, bis die Infektionszahlen wieder runtergehen. Vielleicht muss man beim HFV auch mal darüber nachdenken, von Februar bis Februar zu spielen, wenn sich in diesem Zeitraum die Corona-Situation deutlich verbessert hat.“

Frank Willhardt (Pressesprecher TV Lampertheim): „Diese Entwicklung kommt für mich keineswegs überraschend. Auch wenn ich mich frage, wie wir diese Runde je zu Ende spielen und wie die vielen ausgefallenen Spiele nachgeholt werden, stehe ich absolut hinter der Entscheidung, dass mit dem Fußball jetzt wohl erst einmal Schluss ist.“

Reiner Held (Kreisfußballwart Bergstraße und Leiter mehrerer Spielklassen): „Ich habe das Gefühl, dass die Vereine kein Fußball mehr spielen wollen aufgrund der Sorge, dass Spieler sich anstecken könnten – und aufgrund der Sorge von Spielern um ihren Arbeitsplatz, sollten sie in Quarantäne gehen müssen. Wichtig war uns, dass wir in Südhessen ein einheitliches Bild abgeben. Wir haben am Sonntag jeden Verein angeschrieben und angerufen, um klarzustellen, dass alles abgesagt ist. Dabei haben wir fast nur Zustimmung bekommen. Wir werden mit dem politischen Kreis in Verbindung treten. Sollten die Zahlen so hoch bleiben, werden wir eine angemessene Spielpause einhalten.“

Michael Sobota (Klassenleiter Gruppenliga und Kreisfußballwart Darmstadt): „Ich hätte mir gewünscht, dass der Verbandsvorstand am Samstag eine einheitliche Regelung beschließt. Dazu war man nicht in der Lage, weil man auf die unterschiedlichen Inzidenzzahlen in Hessen geschaut hat. Unsere Entscheidung ist richtig. Wir machen Amateursport. Wenn von den Vereinen die Botschaft kommt, kann man das nicht ignorieren. Gleichwohl ist bis jetzt kein Fußballspiel zu einem Superspreader-Ereignis geworden. Trotzdem gibt es neuralgische Punkte wie Duschen oder Umkleiden. Am Donnerstag tagt der HFV-Verbandsvorstand. Ich erwarte aber, dass schon in den kommenden Tagen etwas in Gang kommt. Ich gehe davon aus, dass am kommenden Sonntag mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gespielt wird. Ich sehe noch nicht, dass wir im Februar oder März normal weiterspielen können. Niemand kann sagen, wie die Lage dann aussieht. Das ist Kaffeesatzleserei.“

Patrick Andres (Sportausschussvorsitzender SG Olympia/VfB Lampertheim): „Eine sehr turbulente Woche mit sehr viel Unklarheit liegt hinter uns. So sehr wir heiß auf das Derby bei der SG Hüttenfeld waren, war das jetzt die absolut richtige Entscheidung. Ungeachtet dessen hoffe ich darauf, dass wir vor dem Virus nicht kapitulieren und unser geliebter Fußball demnächst seine Fortsetzung findet.“ cpa/and/hias

© Südhessen Morgen, Montag, 26.10.2020