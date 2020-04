Gewerkschaftbesorgt

Duisburg.Ulf Baranowsky bereitet als Geschäftsführer der Vereinigung der Vertragsfußballspieler (VDV) vor allem die Situation unterhalb der Bundesliga und 2. Bundesliga Sorgen. „Kurzarbeit, auslaufende Verträge, Zukunftsängste: Die Situation ist insbesondere für Spieler in der dritten Liga und der Regionalliga schwierig“, sagte Baranowsky der Tageszeitung „Die Welt“. Die VDV versuche mit arbeitsrechtlicher Beratung, Laufbahncoaching und psychologischer Unterstützung zu helfen. Auch das VDV-Proficamp für vereinslose Spieler sei demnach wieder geplant.

Unabhängig von der Corona-Pandemie haben die VDV in der laufenden Saison bereits vier Insolvenzverfahren begleitet. „In Wattenscheid und Erfurt musste sogar der Spielbetrieb eingestellt werden“, merkte Baranowsky an und forderte deshalb ein Umdenken an: „Seit Jahren ist zu beobachten, dass viele Clubetats auf Kante genäht sind. Für die Zukunft gilt es daher, den Fußball robuster aufzustellen.“ Hier biete sich die Krise als Chance an. dpa

