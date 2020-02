Gisdol gibt jecken Kölnern frei

Berlin.Der 1. FC Köln hat auf Jecken-Modus geschaltet. „In Köln sagte man mir, am Rosenmontag muss man besondere Dinge machen, da darf man nicht trainieren. Und das werden wir einhalten“, kündigte Trainer Markus Gisdol an. Die raue Stimme habe noch nichts mit dem Karneval zu tun, entschuldigte sich der gebürtige Schwabe. Es dürften die Freudenschreie bei den Toren zum 5:0 (3:0) am Samstag auswärts gegen Hertha BSC gewesen sein. Gisdols sechster Köln-Sieg in den vergangenen acht Spielen der Fußball-Bundesliga.

Und was für einer. 5:0 gewannen die Kölner vorher zuletzt auswärts am 24. Mai 1980 gegen Werder Bremen. Ein 6:0 schafften sie am 30. Oktober 1965 bei Tasmania Berlin. 6:1 siegte der FC beim SV Darmstadt 98 am 28. Januar 2017.

Der Erfolg hätte passender nicht kommen können. Er habe der Mannschaft ein paar taktische Dinge genannt, aber vor allem, dass sie für die Stadt und die Fans spielen, sagte Gisdol. Jhon Cordoba (4. Minute/22.), Florian Kainz (38./62.) und Mark Uth (70.) schossen die Tore. „Der Trainer hat eine bemerkenswerte Ansprache gehalten. Er hat gesagt, wir spielen für unsere Stadt, weil wir in den Tagen sind, wo es ein bisschen außer Rand und Band ist“, betonte der Geschäftsführer und gebürtige Rheinländer Horst Heldt.

Während die Kölner jetzt die Fünfte Jahres genießen können, hat den selbst ernannten Big City Club der Zukunft die bittere Realität eingeholt: Kein Glanz, kein Gloria bei Hertha BSC. Stattdessen Hilflosigkeit, Ratlosigkeit und wütende Fans, die nach nicht mal einer halben Stunde die eigene Mannschaft gellend auspfiffen. Das Chaos, das Jürgen Klinsmann durch sein teures und aufsehenerregendes Intermezzo in Berlin hinterlassen hat, wird zur schweren Bürde für seinen Nachfolger Alexander Nouri.

„Habe schlecht geschlafen“

Er hat eine Mannschaft, die gegen den Abstieg kämpft – wobei kämpfen im Fall des 0:5 übertrieben wäre. „Ganz bitter, muss man sagen“, räumte der 40-Jährige nach der desaströsen Klatsche ein. Um seinen Job bangt er allerdings noch nicht. „Da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Für mich ist wichtig, dass wir alle an einem Strang ziehen“, sagte Nouri vor dem Auslaufen am Sonntag. Verarbeitet hatte er das Debakel noch längst nicht. „Ich habe wie alle in unserem Team schlecht geschlafen, unruhig geschlafen.“

Statt einen Schritt ins Mittelfeld der Tabelle zu machen, rutschten die Berliner, deren Investor Lars Windhorst nach dem abrupten Klinsmann-Rücktritt nun den nächsten Tiefschlag hinnehmen musste, hinter die Kölner, beide haben nun 26 Punkte. Und es geht weiter gegen Mannschaften, die jeden Zähler mindestens genauso brauchen.

Als hätte die Blamage gegen einen Verein, der sich um den Verbleib in der Bundesliga kämpft, nicht schon beschämende Ausmaße genug angenommen, ließen es sich die mitgereisten und meist lustig verkleideten Kölner Fans nicht nehmen, die Berliner auch noch richtig zu verhöhnen. Lautstark skandierten sie: „Jüüüüüüürgen Klinsmann.“ Danach sangen, tanzten und feierten die jecken Fans mit jecken Kölner Profis.

Die Berliner waren da schon längst in der Kabine verschwunden. Die noch verbliebenen Hertha-Fans harrten umsonst. „Wenn man teilweise verarscht wird, hat man als Spieler auch keinen Bock, da reinzugehen“, antwortete Kapitän und Nationalspieler Niklas Stark auf die Frage, warum die Mannschaft nicht zu den Anhängern gegangen war. dpa

