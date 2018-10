Gladbach stolpert

Freiburg.Borussia Mönchengladbach kann auch in Top-Form nicht beim SC Freiburg gewinnen. Über 16 Jahre nach dem bisher einzigen Bundesliga-Sieg im Schwarzwald-Stadion setzte sich auch am Freitagabend mit einer 1:3 (1:1)-Niederlage der Auswärtsfluch der zuletzt so starken Borussia im Breisgau fort.

Schon der Start in die Partie verlief für Gladbach alles andere als ideal: Bereits nach 59 Sekunden brachte Nationalspieler Nils Petersen die Freiburger per Foulelfmeter in Front. Thorgan Hazard (20. Minute) gelang zwar noch vor der Pause ebenfalls mit einem Strafstoß der Ausgleich. Luca Waldschmidt (57.) und Lucas Höler (90.+3) aber sorgten vor 24 000 Zuschauern für den Endstand zugunsten der Gastgeber.

Trotz der ersten Schlappe nach zuvor vier Pflichtspielen ohne Niederlage bleibt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking zumindest vorerst Tabellenzweiter. Die Freiburger festigten ihren Platz im Mittelfeld der Tabelle.

Der Blitzstart des SCF erfolgte mit freundlicher Hilfe der Borussia. Keine 15 Sekunden waren gespielt, da foulte Gladbachs Keeper Yann Sommer Freiburgs Stürmer Waldschmidt im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Petersen sicher. Überraschenderweise zogen sich die Borussen nach dem 1:1 ein wenig weiter zurück – und Freiburg kam besser in die Partie. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018