Gladbacher Joker lassen den VfB verzweifeln

Mönchengladbach.Erst zwei Joker-Treffer durch Raffael und Florian Neuhaus, dann ein weltmeisterliches Eigentor von Benjamin Pavard: Borussia Mönchengladbach bleibt mit dem 3:0 (0:0) über den VfB Stuttgart erster Verfolger von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Dagegen steckt der VfB nach einer bitteren zweiten Halbzeit weiter tief im Tabellenkeller fest.

Raffael und Neuhaus kamen jeweils erst in der 60. Minute auf den Rasen – und belohnten Trainer Dieter Hecking mit den entscheidenden Toren. Das 1:0 war Raffaels Saison-Premierentreffer (69.), ehe Neuhaus alles klarmachte (77.). Pavard unterlief anschließend noch ein Eigentor zum 3:0 (84.). Der VfB bleibt mit elf Zählern als Tabellen-16. in großer Abstiegsnot. Dazu sah Erik Thommy die Gelb-Rote Karte (83.), Pavard verletzte sich beim Eigentor.

Für den Franzosen ist damit laut VfB-Sportvorstand Michael Reschke die Hinrunde beendet. Demnach hat Pavard einen Faserriss erlitten und wird für die letzten drei Spiele des Jahres ausfallen. „Bis zum 1:0 haben wir stabil gestanden. Was dann passiert, ist ganz bitter für uns. Wir sind arg gebeutelt“, sagte Reschke. Denn neben Pavard mussten auch Dennis Aogo und Andreas Beck verletzt vom Platz. „Wenn wir personell nicht so angeschlagen wären, wäre mehr möglich gewesen“, haderte VfB-Coach Markus Weinzierl.

Große Zufriedenheit herrschte dagegen bei seinem Trainerkollegen. „In der ersten Halbzeit hatten wir nicht ganz so den Zug zum Tor, in der zweiten haben sich dann Lücken ergeben. Unsere Ersatzspieler haben eine Qualität, die wir in der letzten Saison so nicht hatten“, sagte Hecking nach dem Erfolg. Kapitän Lars Stindl fügte hinzu: „Ich muss unserer Mannschaft ein Riesen-Respekt zollen. In der zweiten Halbzeit haben wir sehr frei, geduldig, ruhig und klar gespielt und mit Vertrauen in das, was wir tun.“

Hecking bot erstmals in dieser Saison den Ex-Stuttgarter Ibrahima Traoré in der Startelf auf. VfB-Coach Weinzierl vertraute dem Argentinier Emiliano Insúa, der für seinen gelbgesperrten Landsmann Santiago Ascacibar als Linksverteidiger agierte.

Der agile Traoré sorgte nach einer kurzen Anfangsoffensive der Schwaben für erste Gefahr vor dem VfB-Tor, als er Ron-Robert Zieler prüfte (7.). Auch nach dem Seitenwechsel ließ sich das Weinzierl-Team zunächst nicht einschüchtern. In der 60. Minute forcierte Hecking aber mit den Einwechslungen von Raffael und Florian Neuhaus den Angriff – mit durchschlagendem Erfolg. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018