Gladbacher Totalausfall

Mönchengladbach.Borussia Mönchengladbach hat beim Europacup-Comeback nach zweieinhalb Jahren ein Debakel erlebt. Die Mannschaft von Trainer Marco Rose verlor zum Auftakt der Gruppenphase in der Europa League am Donnerstag gegen den österreichischen Provinzclub Wolfsberger AC 0:4 (0:3) und kassierte damit die höchste Europapokal-Heimschlappe in der Vereinsgeschichte. Damit steht die Borussia angesichts der weiteren Gruppengegner AS Rom und Istanbul Basaksehir gehörig unter Druck. Zugleich nimmt die Heimmisere immer dramatischere Züge an: Seit fast acht Monaten sind die Gladbacher vor eigenem Publikum ohne Sieg.

Der Europacup-Neuling, der gerade einmal einen Jahresetat von sieben Millionen Euro aufweist, entpuppte sich als Stolperstein. Die Gäste sorgten durch Tore von Shon Weissman (13.), zweimal Mario Leitgeb (31./68.), und Marcel Ritzmaier (41.) für einen verdienten Coup. dpa

