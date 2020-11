Gladbachs Gala gegen Donezk

Mönchengladbach.Angeführt vom starken Kapitän Lars Stindl hat Borussia Mönchengladbach nach einer erneuten Gala gegen Schachtjor Donezk beste Chancen auf das erstmalige Erreichen des Achtelfinales in der Champions League. Auf den Tag genau fünf Jahre nach dem bislang letzten Heimsieg in der Königsklasse ließ der weiter ungeschlagene Spitzenreiter der Gruppe B beim 4:0 (3:0) dem ukrainischen Meister auch diesmal keine Chance. Vor drei Wochen hatte die Borussia im Hinspiel in Kiew mit 6:0 triumphiert.

Am Mittwochabend war wieder einmal Stindl der entscheidende Mann. Ein Tor (17. Minute/Foulelfmeter) und eine Vorarbeit zu Nico Elvedis 2:0 (34.) steuerte der 32 Jahre alte Ex-Nationalspieler bei. Schon beim 4:2 gegen den FC Sevilla am 25. November 2015 war Stindl mit zwei Toren und einer Vorarbeit maßgeblich am Gladbacher Erfolg beteiligt. Nach Breel Embolos tollem Fallrückzieher-Treffer (45.+1) und Oscar Wendts direktem Freistoß-Tor (77.) dürfte es anders als vor fünf Jahren, als Gladbach in die Europa League musste, nach der Vorrunde in die K.o.-Runde der Champions League gehen.

„Ich bin froh, dass wir die drei Punkte haben. Die Erleichterung ist natürlich groß“, meinte Torschütze Embolo und schmunzelte über seinen tollen Treffer: „Dass der so reingefallen ist. Aber es ist schön, dass ich ein Tor mitnehmen konnte.“ Für Kapitän Stindl waren auch die Zähler wichtig: „Wir haben acht Punkte und stehen sehr gut da. Warum sollen wir nicht nach dem Größtmöglichen streben?“

Nach vier Spielen führt das Team von Trainer Marco Rose die Gruppe B mit acht Punkten an, muss in den letzten Gruppenspielen aber gegen Inter Mailand (1. Dezember) und bei Real Madrid (9. Dezember) ran. Schöner Neben-Effekt des Sieges: Die Finanzspritze für die durch die Corona-Krise beanspruchte Club-Kasse wuchs bereits auf knapp 31 Millionen Euro in dieser Königsklassen-Saison an.

Wie schon vor drei Wochen waren die Gladbacher auch diesmal wieder klar besser. Stindl leitete seine Führung per Traumpass auf Thuram ein. Sergej Kriwzow brachte den französischen Nationalstürmer zu Fall, der Kapitän verwandelte vom Punkt selbst. Mit einer genauen Vorlage per Ecke ermöglichte er Elvedi das 2:0. Die Entscheidung fiel unmittelbar vor der Pause – durch ein Traumtor: Embolo, der zunächst noch am Pfosten gescheitert war (21.), verwandelte eine verunglückte Rettungsaktion der Ukrainer per Fallrückzieher im Fünfmeterraum zum 3:0. Wendts Freistoß-Flanke landete zum Endstand im Netz. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.11.2020