Glückliche Eltern

Anzeige

Chicago.Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic freuen sich nach der Traumhochzeit in Venedig und dem Umzug in die USA über ihr erstes Kind: Der Fußball-Weltmeister (33) und die Ex-Tennisspielerin (30) sind am Sonntag Eltern eines Jungen geworden. Das verkündete die frühere Nummer Eins des Damen-Tennis auf Instagram.„Willkommen auf der Welt, unser kleiner Junge. Worte können das Glück und die Freude nicht beschreiben, die wir in unseren Herzen spüren“, schrieb Ivanovic.

Schweinsteiger postete auf seinem Instagram-Account später kommentarlos ein Schwarz-Weiß-Bild, auf dem zwei winzige Babyfüße unter den Händen von Vater und Mutter hervorschauen. Applaus gab es dafür von seinen früheren Nationalmannschaftskollegen Lukas Podolski und Jérôme Boateng. Beide Kicker gratulierten unter dem Bild mit entsprechenden Emojis. Auch Boris Becker freute sich bei Twitter für die frisch gebackenen Eltern. Den Namen ihres Sohnes nannten die beiden nicht. Serbische Medien berichteten, das Kind solle auf den Namen Luka getauft werden. dpa