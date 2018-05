Gnädiger Heynckes erteilt Lewandowski Absolution

Anzeige

Der ließ den schmollenden Torjäger erst einmal in Ruhe, ließ ihn kurz darauf aber für alle sichtbar strammstehen und redete mit erhobenem Zeigefinger auf ihn ein.

Unruheherde kann der FC Bayern vor den beiden ausstehenden Spielen – der Meisterfeier gegen den VfB Stuttgart und dem Pokalfinale gegen Frankfurt nicht gebrauchen. Deshalb bemühte sich auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic, das Thema kleinzuhalten. Wenn auch ungleich ungeschickter als der erfahrene Heynckes. Zunächst beteuerte Salihamidzic, da sei „gar nix“ gewesen. Dann gestand er ein: „Wir haben darüber gesprochen. Lewy ist ein Voll-Profi und hat sich über sich selbst geärgert, weil er nicht zwei oder drei Tore gemacht hat.“

Das lag weniger an der Auswechslung als an seinen zwei leichtfertig vergebenen Großchancen in der ersten Halbzeit. „Lewy wird Torschützenkönig der Bundesliga. Aber er will auch europäischer Torschützenkönig werden“, sagte Heynckes. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.05.2018