Grammozis als Mahner

Darmstadt.Trainer Dimitrios Grammozis sieht den Klassenerhalt für Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 noch nicht gesichert – trotz Platz fünf und 39 Punkten. „Ich habe in den letzten Jahren gesehen, wie eng die 2. Liga gerade an den letzten Spieltagen werden kann und dass Mannschaften, die zunächst unten stehen, noch eine Serie starten“, sagte der Coach. „Deswegen dürfen wir in keinster Weise nachlassen und denken, dass wir zurückschalten können. Wir müssen jetzt noch mal eine Schippe drauflegen.“

Nach dem 4:0 über St. Pauli steht bereits an diesem Dienstag bei Erzgebirge Aue die nächste Partie für die Lilien an. „Wir haben das Selbstvertrauen nach einem super Spiel“, sagte Grammozis. „Aber es wartet auch ein Gegner mit sehr hoher Qualität auf uns. Das ist eine Mannschaft, die sehr kompakt steht, zweikampfstark ist und gute Konter fährt.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.05.2020