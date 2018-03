Grigg, der kultige Held

Anzeige

Wigan.Nach dem Fußball-Wunder gegen Topclub Manchester City stürmten die Fans des Drittligisten Wigan Athletic auf den Rasen, tanzten und sangen immer wieder den Namen ihres Helden. „Will Grigg’s on fire“, schallte es durch das Stadion im Nordwesten von England. Der nordirische Kultstürmer Will Grigg hatte den Drittligisten mit dem 1:0-Siegtreffer in der 79. Minute ins Viertelfinale geschossen, Premier-League-Spitzenreiter Man City war blamiert und hatte die Möglichkeit einer perfekten Saison mit vier Titeln verschenkt.

„Es war eine enorme Nacht für unseren Club“, sagte der 26 Jahre alte Grigg. Schon bei der EM 2016 besangen ihn Nordirlands Anhänger zu der eingängigen Melodie des 90er-Jahre-Party-Hits „Freed from desire“, wodurch die feierfreundlichen Fans und der Stürmer weltberühmt wurden. Dabei war Grigg bei dem Turnier in Frankreich nur Ersatzmann. „Die Stimmung war unglaublich. Schon als wir raus auf den Platz gegangen sind, war es etwas Besonderes“, berichtete Grigg. dpa