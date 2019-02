Grindel: „Brauchen mehr Plätze“

Kassel.Die Europameisterschaft 2024 soll dem deutschen Fußball wieder einen Boom bescheren – und den hat der DFB auch nötig. Der Volkssport Nummer eins kämpft an der Basis mit Trends, die den größten Sportfachverband der Welt mächtig fordern. Dies wurde am ersten Tag des 3. Amateurkongresses des Deutschen Fußball-Bundes in Kassel deutlich.

So fürchtet Präsident Reinhard Grindel angesichts des veränderten Immobilienmarktes um die Fußballplätze im Land. „Der Kampf um die Flächen in unseren Städten wird immer härter. Wir haben zu wenig Fußballplätze und vor allem Kunstrasenplätze“, kritisierte der Spitzenfunktionär vor knapp 300 Delegierten.

Grindel verwies auf eine Studie der Sporthochschule Köln, wonach eine gute Infrastruktur maßgeblich darüber entscheide, ob Kinder beim Fußball blieben. Nach Angaben des Berliner Fußball-Verbandes (BFV) befinden sich derzeit 5000 Kinder und Jugendliche in der Hauptstadt auf Wartelisten, um einem Vereine beizutreten. „Talente können so unentdeckt bleiben“, warnte DFB-Chef Grindel. „Wir brauchen mehr Fußballplätze.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.02.2019