Große Chance im Derby

Mannheim.„Wir waren auf Augenhöhe, haben aber unsere Chancen nicht genutzt.“ So lautete das Fazit von Feytullah Genc, der zusammen mit Bernd Wigand und Richard Weber den Fußball-Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau trainiert, nach der 2:3-Niederlage beim Tabellenführer FC Bammental. Auf die Leistung im ersten Spiel nach der Winterpause will der VfL Kurpfalz weiter aufbauen. „Das Ziel ist es, so schnell wie möglich, die Punkte zum Ligaverbleib zu holen“, erläutert Lacky Paschaloglou, der Teammanager der Neckarauer, die derzeit einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsrang haben. Am Sonntag steht für den VfL Kurpfalz ein Derby an. Der Tabellenzehnte empfängt um 15 Uhr den FK Srbija.

Der Gegner liegt momentan auf dem vorletzten Tabellenrang und hat erst 17 Punkte geholt. Noch ist aber für die Mannschaft von Kristian Sprecakovic alles drin. Der Rückstand auf den Ligaviertletzten Spvgg 06 Ketsch, der nach jetzigem Stand in die Relegation müsste, ist aufzuholen. V

Srbija hat im Winter Leistungsträger verloren. Mit Mate Deak und Henrik Hofstätter, der zuvor beim SKV Sandhofen spielte, wurden dafür zwei Defensivspezialisten geholt. Hinten drückt bei Srbija nämlich der Schuh, weshalb mit Efthimios Tsapoglou, der zuletzt ebenfalls in Sandhofen spielte, noch ein Schlussmann kam. Er feierte beim 1:2 am vergangenen Wochenende gegen die SG Heidelberg-Kirchheim auch gleich sein Debüt. Trotz guter Leistung wurde Srbija nicht belohnt. Doch in Neckarau will das Team punkten. Besonders heiß dürfte Anton Markovic sein. Der Torschütze vom vergangenen Wochenende spielte lange für Neckarau. bol

