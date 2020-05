Große Mehrheit: DFB-Bundestag stimmt für Fortsetzung der 3. Liga

Frankfurt/Main.Die Saison der 3. Liga wird wie geplant am 30. Mai fortgesetzt. Auf dem Außerordentlichen Bundestag stimmten 222 der 250 Delegierten am Montag für eine Fortsetzung der Spielzeit. Das entsprach einer Zustimmung von 94,87 Prozent. 16 Delegierte enthielten sich. Der Antrag auf Abbruch der Verbände aus Sachsen und Sachsen-Anhalt kam dadurch nicht zur Abstimmung.

Der Antrag hatte vorgesehen, dass es in dieser Saison keine Absteiger in die Regionalliga gibt. Die Tabelle sollte nach 27 Spieltagen gewertet werden, Tabellenführer MSV Duisburg und Verfolger Waldhof Mannheim sollten aufsteigen. Eine Fortsetzung der aktuellen Saison sollte abgelehnt werden, da das Hygienekonzept für Drittligisten schwer umzusetzen sei und die Spielzeit erst im Juli beendet wäre.

Zudem wurde entschieden, dass die 3. Liga auch in Zukunft eingleisig bleibt. Auf dem per Videokonferenz abgehaltenen Bundestag des DFB ist ein Antrag des Saarländischen Fußball-Verbandes, die dritte Profi-Liga in zwei Staffeln zu teilen, abgelehnt worden. Mit 18 von 253 Stimmen dafür verfehlten die Antragsteller am Montag die notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit deutlich. Der Vorstoß für eine zweigleisige 3. Liga war von mehr als 20 Regionalligisten unterstützt worden.

Ziel war es, die Reisekosten der Vereine mit dem neuen Format zu senken. Außerdem wäre die Zahl der regionalen Duellen erhöht worden, wodurch man sich mehr Zuschauereinnahmen erhofft hatte. Sowohl der DFB als auch die aktuellen Drittligisten hatten sich im Vorfeld gegen eine zweigleisige Liga ausgesprochen.

DFB-Vizepräsident Koch zu Drittliga-Streit: "Unwürdiges Schauspiel"

Vizepräsident Rainer Koch hat indes scharfe Kritik am Verhalten der Drittligavereine im Streit um die geplante Saison-Fortsetzung geübt. Man habe seit Wochen den Eindruck, dass es "in Zeiten der Corona-Pandemie nur um die Sorgen und Nöte von 20 Vereinen der 3. Liga" gehe, sagte Koch. Dieses für den Fußball in Deutschland "unwürdige Schauspiel" sei "unerträglich und nicht länger hinzunehmen". Der DFB sei "nicht der Spielball einiger weniger, die noch dazu untereinander zerstritten sind".

Der Chef des Bayerischen Fußballverbandes beklagte zudem, dass der DFB seit Tagen mit Anwaltsschreiben von Vereinen "geradezu bombardiert" werde. "Dieser Zustand kann so nicht weitergehen", forderte Koch. Er befürchte allerdings, dass sich "die Anwälte der Vereine, die in der Abstimmung unterliegen, auf den Weg zu den Gerichten machen", sagte Koch. Der 61-Jährige appellierte: "Finden wir zu Gemeinsamkeit und Geschlossenheit zurück."