Großer Schritt für Mainz

Der FSV muss am vorletzten Spieltag bei Borussia Dortmund antreten, RB empfängt Wolfsburg. Für die seit nunmehr fünf Partien sieglosen Leipziger, die ihrem Trainer Ralph Hasenhüttl zu dessen 100. Bundesligaspiel kein passendes Geschenk machen konnten, geht es bei fünf Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Hoffenheim wohl nur noch um die Teilnahme an der Europa League. Naby Keita wird in der kommenden Woche den Sachsen fehlen, da er in der Nachspielzeit die Gelb-Rote-Karte sah.

„Wir waren einfach nicht mehr zwingend genug in der zweiten Hälfte. Deswegen haben wir es auch nicht verdient, etwas mitzunehmen“, sagte RB-Kapitän Willi Orban und kündigte an: „Wir wollen die Saison positiv mit einem guten Gefühl beenden.“

Die Mainzer, die auf ihre Mittelfeld-Stammkräfte Suat Serdar und Danny Latza (beide muskuläre Probleme) verzichten mussten, gerieten zu Beginn unter Druck. Doch zunächst verfehlte Leipzigs Yussuf Poulsen nach schöner Vorarbeit von Ademola Lookman das Tor. Dann rettete Alexander Hack bei einem Schuss von Timo Werner auf der Linie. Die Hausherren konnten sich kaum aus der Umklammerung der spielerisch klar überlegenen Gäste befreien. Doch mit großem Willen und Kampfgeist stemmten sie sich gegen die Leipziger Angriffswellen und unternahmen auch den einen oder anderen Ausflug über die Mittellinie. dpa

