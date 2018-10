Gulde im Mittelpunkt

Berlin.Die Hertha-Fans verabschiedeten das Schiedsrichter-Gespann mit wütenden Pfiffen, die Berliner Profis hatten nach dem umstrittenen Videobeweis noch reichlich Redebedarf. Nach einem zurückgenommenen Foulelfmeter kurz vor Schluss hat Hertha BSC durch ein 1:1 (1:1) gegen den SC Freiburg seine makellose Heimbilanz in der Festung Olympiastadion eingebüßt. Ondrej Duda (7.) brachte die Berliner zwar mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung, per abgefälschtem Schluss glich Robin Koch (36.) jedoch für die Gäste aus.

Für den größten Aufreger sorgte Referee Benjamin Cortus in der 88. Minute, als er einen zunächst verhängten Strafstoß für die Hausherren nach einem angeblichen Foul von Manuel Gulde an Palko nach Videobeweis wieder zurück nahm. „Für mich war das ein Elfmeter“, sagte Berlins Torjäger Salomon Kalou. Freiburgs Sportvorstand Jochen Saier meinte: „Ich glaube schon, dass es nicht zwingend Elfmeter war. Aber da hatten wir auch ein bisschen Glück in der Phase.“

Hertha-Coach Pal Dardai sagte hörbar angesäuert: „Wir müssen das einfach akzeptieren.“ Durch das Remis verpassten die Berliner nach begeisternden Siegen über den FC Bayern und Mönchengladbach den Sprung auf Platz zwei. Hertha blieb im vierten Heimspiel dieser Saison erstmals ohne Sieg. „Wir hatten genug Möglichkeiten, die Genauigkeit hat gefehlt“, urteilte Dardai. Die Freiburger setzten sich dank einer Leistungssteigerung nach schwachem Start weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. dpa

