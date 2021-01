Hakan Calhanoglu positiv getestet

Rom/Mannheim.In der italienischen Serie A sind Fußballprofis des AC Mailand und des SSC Neapel positiv auf Corona getestet worden. Der Liga-Primus aus Mailand muss deshalb auf Ex-Bundesligaprofi Hakan Calhanoglu (26/Bild) vorerst verzichten. Die Tests seien am Samstag bei der gesamten Mannschaft gemacht worden, teilten die Rossoneri am Sonntag mit. Neben dem früheren Leverkusener, der in Mannheim geboren ist und beim SV Waldhof in der Jugend spielte, ist auch Verteidiger Theo Hernández positiv auf Corona getestet worden. Calhanoglus Vertrag bei Milan läuft am Saisonende aus, der Club will unbedingt verlängern. Beide Spieler hätten keine Symptome gezeigt und befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Derweil wurde das Virus auch beim Spanier Fabián Ruiz vom SSC Neapel entdeckt, wie der Verein am Samstag mitgeteilt hatte. Trainer Gennaro Gattuso konnte deshalb nicht mit dem Mittelfeldspieler für die Partie gegen den AC Florenz am Sonntag rechnen. dpa (Bild: dpa)

