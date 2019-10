Hamburger SV hält Bielefeld auf Distanz

Bielefeld.Der Hamburger SV hat seine Tabellenführung im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga bei Arminia Bielefeld behauptet. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking trennte sich am Montagabend 1:1 (1:0) vom Überraschungsteam aus Ostwestfalen. Dabei gab der HSV zwar eine Führung aus der Hand, hielt die Arminia mit dem Remis aber auf Distanz. Lukas Hinterseer schoss die Gäste vor 26 515 Zuschauern auf der Alm in der 14. Minute in Führung, Fabian Klos (50.) glich für Bielefeld aus. Der HSV liegt nun einen Zähler vor dem zweitplatzierten VfB Stuttgart und hat weiter zwei Punkte Vorsprung auf die Arminia auf dem Aufstiegs-Relegationsrang.

Von Beginn an volle Kraft voraus – so schien das Motto beider Mannschaften zu lauten. Ohne Anlaufphase suchten sowohl die Arminia als auch der HSV von der ersten Minute an bei Ballbesitz den schnellen und direkten Weg nach vorn. Hinterseer profitierte bei seinem Treffer von einem krassen Fehler der Gastgeber: Jóan Símun Edmundsson misslang ein Rückpass völlig, Hinterseer blieb frei vor Ortega eiskalt. dpa

