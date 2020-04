Hannover 96 plant Zukunft mit Kocak

Hannover/Mannheim.Langzeit-Vertrag an der Leine: Hannover 96 hat den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt mit seinem Trainer Kenan Kocak verlängert. Der neue Kontrakt des 39-jährigen Mannheimers gilt bis 2023, wie der Tabellenneunte der 2. Fußball-Bundesliga am Dienstag mitteilte. Kocak, der zuvor unter anderem den SV Waldhof und den SV Sandhausen betreute, hatte die Niedersachsen am 14. November 2019 als Nachfolger von Mirko Slomka übernommen und den Erstliga-Absteiger stabilisiert. Die zwischenzeitlich stark abstiegsbedrohten Hannoveraner haben in der derzeit wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison einen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz.

„Kenan Kocak hat in den vergangenen Wochen und Monaten bewiesen, dass er eine Mannschaft neu ausrichten, stabilisieren und weiterentwickeln kann“, wird 96-Boss Martin Kind im Club-Statement zitiert. „Die Mannschaft hat unter ihm große Fortschritte gemacht und spielt einen attraktiven Fußball, der sich auch in den Ergebnissen widerspiegelt.“ Die 96er hatten sich am Vortag bereits mit Gerhard Zuber auf einen Dreijahresvertrag als Sportdirektor geeinigt.

„Ich freue mich sehr über das große Vertrauen, das mir Herr Kind, Sportdirektor Gerry Zuber und auch die Mitarbeiter dieses tollen Clubs entgegenbringen. Es ist für mich gleichzeitig Ansporn, diesen Weg in den kommenden Jahren weiterzugehen und mit 96 attraktiven und hoffentlich erfolgreichen Fußball zu spielen“, sagte Kocak dem Portal „Sportbuzzer“. Er habe sich vom ersten Tag an im Club und in der Stadt sehr wohlgefühlt und gespürt, „welche große Rolle Hannover 96 nicht nur für die Mitarbeiter, sondern auch für die Menschen in der Region spielt“. dpa/alex

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.04.2020