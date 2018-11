Hannover atmet durch

Hannover.Erst der 19-jährige Linton Maina per Volleyschuss, dann der starke Ihlas Bebou vom Elfmeterpunkt: Hannover 96 hat in der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Derbysieg und das vorläufige Ende seiner sportlichen Krise gefeiert. Die beiden auffälligsten Spieler des Abends trafen zum 2:1 (1:0)-Erfolg des Tabellen-16. gegen den VfL Wolfsburg. Angesichts des schwachen Saisonstarts und der ständigen Querelen zwischen Clubchef Martin Kind und einer vereinsinternen Opposition war dies ein wichtiger Sieg für Hannover, um die Stimmung im Verein vor der Länderspielpause wenigstens halbwegs zu beruhigen.

Nach nur einem Dreier in den vergangenen neun Liga-Spielen gerät nun aber langsam auch Wolfsburg in Bedrängnis. Der VW-Club, der durch Wout Weghorst per Foulelfmeter nur noch zum Anschlusstreffer kam (82.), liegt nur noch drei Punkte vor dem niedersächsischen Rivalen. „Wir kennen die Punktzahl. Wir kennen die Tabelle. Wir wissen, dass jetzt ein Sieg notwendig ist“, hatte Kind gefordert. Entsprechend engagiert gingen die Hannoveraner trotz ihrer Verletzungsprobleme zu Werke. Brekalo vergab die Riesenchance zum 2:2 (90.+1). dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 10.11.2018