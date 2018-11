Leverkusen.Julian Brandt hat eine ungewohnt harsche Abneigung gegen soziale Netzwerke kundgetan, muss sich nach eigener Aussage als Nationalspieler aber trotzdem widerwillig in diesen präsentieren. „Ich habe von Facebook und Twitter überhaupt keinen Plan“, sagte Brandt in einem Fantalk seines Vereins Bayer Leverkusen: „Ich hasse diese Plattformen über alles. Aber ich muss sie halt benutzen.“

Er selbst habe sich „jahrelang dagegen gesträubt“, sagte der 22-jährige Brandt: „Aber dadurch, dass immer mehr über diese Plattformen läuft, hast du irgendwann keine andere Wahl. Die Leute sagen: Irgendwann musst du was machen. Spätestens, wenn du bei einer WM dabei bist, musst du das tun.“ Im Sommer war der Offensivspieler bei der WM in Russland dabei. Er selbst habe bei Facebook und Twitter zwar Accounts, „aber ich bin da nicht selbst aktiv, ich lasse sie bedienen“. Seinen Instagram-Account pflege er schon selbst, erklärte Brandt, „aber auch da bin ich nicht der Typ, der jede Stunde was aktualisieren muss.“

Leverkusen ohne Bellarabi

Leverkusen muss indes im Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen den FC Zürich auf den extrem formstarken Karim Bellarabi verzichten. Der Ex-Nationalspieler, der nach abgelaufener Rotsperre sieben Tore in fünf Pflichtspielen erzielte, war gegen Hoffenheim (1:4) wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel ausgewechselt worden. dpa

