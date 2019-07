„Hat VfB aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt?“

Mannheim.Er kennt die Tücken der 2. Liga ganz genau, denn niemand hat in dieser Spielklasse mehr Spiele als Trainer bestritten als Peter Neururer. Im Interview mit dieser Zeitung spricht er über die neue Saison, die am Freitag (20.30 Uhr/Sky) mit dem Topspiel zwischen dem VfB Stuttgart und Hannover 96 beginnt.

Herr Neururer, welche Erwartungen haben Sie an die neue Saison?

Peter Neururer: Es wird ja seit zehn Jahren von der stärksten 2. Liga aller Zeiten gesprochen. Ich möchte es etwas anders formulieren: Die neue Zweitligasaison wird sicherlich eine der attraktivsten aller Zeiten. Das liegt allein schon an den vielen großen Traditionsvereinen, die an den Start gehen. Ich glaube sogar, dass es einen neuen Zuschauerrekord geben kann. Aber rein fußballerisch wird es in der 2. Liga einen weiteren Schritt nach hinten geben.

Woran machen Sie das fest?

Neururer: Das ist recht einfach zu erklären: Mit Blick auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten geht die Schere zwischen den Vereinen in der 1. und 2. Liga immer weiter auseinander. Das wirkt sich auf die Qualität aus.

Nehmen wir mal die Perspektive eines Fußball-Romantikers ein. Ist die 2. Liga zumindest reizvoller als die Bundesliga? Stuttgart gegen Hamburg klingt besser als Hoffenheim gegen Wolfsburg.

Neururer: Das stimmt. Die 2. Liga bietet große Namen und große Tradition, das lässt sich gut verkaufen. Aber am Ende sind die Erlöse in der 2. Liga deutlich geringer als in der 1. Liga.

Das heißt, ein Absteiger sollte lieber so schnell wie möglich wieder aufsteigen, wenn er nicht langfristig im Unterhaus feststecken will?

Neururer: Ja, denn je länger der Aufstieg ausbleibt, desto schwieriger wird es. Mit jedem weiteren Zweitliga-Jahr sinkt die Wahrscheinlichkeit auf eine Bundesliga-Rückkehr. Wenn ich also absteige, muss ich meinen Etat fast unverändert lassen, meine Stammkräfte halten und das Team noch verstärken, um eine große Chance auf den Wiederaufstieg zu haben. So hat es zuletzt der 1. FC Köln gemacht oder davor der VfB Stuttgart und Hannover 96.

Dem Hamburger SV gelang die sofortige Rückkehr nicht …

Neururer: Hamburg muss in dieser Saison aufsteigen. Der HSV kann sich in wirtschaftlicher Hinsicht eigentlich kein drittes Jahr in der 2. Liga erlauben. Deswegen garantiere ich bei einem Nicht-Aufstieg, dass der Verein ohne die Hilfe eines Investors irgendwann die Bundesliga-Rückkehr komplett vergessen kann. Wir müssen uns nur den VfL Bochum ansehen: Der hat es nach seinem letzten Abstieg 2010 nicht geschafft, zeitnah wieder aufzusteigen. Und jetzt hängt dieser Club in der 2. Liga fest. Aber es kann ja noch schlimmer laufen. Man muss sich nur ansehen, wo der 1. FC Kaiserslautern gelandet ist.

Ist HSV-Trainer Dieter Hecking mit seiner Erfahrung im stets nervösen Hamburger Umfeld der richtige Mann am richtigen Ort?

Neururer: Ja! Wenn die Hamburger schlau sind, hören sie in allen sportlichen Bereichen auf Dieter Hecking.

Wenn wir schon bei großen Namen sind: Der VfB Stuttgart findet sich nach dem Wiederaufstieg 2017 erneut in Liga zwei wieder.

Neururer: Beim VfB frage ich mich, ob der Verein aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt hat. Das Gleiche gilt für den HSV, der stets von den glorreichen Zeiten geschwärmt hat und gefühlt im Europapokal stand, obwohl die Realität ganz anders aussah. Hamburg war in den vergangenen Jahren schon besonders kreativ, wenn es darum ging, bei sportlichen Entscheidungen danebenzuliegen.

Sind der VfB und der HSV trotzdem die großen Favoriten auf den Aufstieg?

Neururer: Es sind auf jeden Fall die beiden Vereine mit dem großen Geld. Wenn ich mir die Stuttgarter Mannschaft ansehe, ist das ein Erstliga-Kader. Hannover wird auch um den Aufstieg spielen, bei den Nürnbergern glaube ich eher, dass sie mittelfristig wieder für die 1. Liga infrage kommen. Entscheidend wird sein, ob die vermeintlich Großen die 2. Liga annehmen.

Wie meinen Sie das?

Neururer: Nehmen wir den VfB. Für die Stuttgarter ändert sich alles. Für jeden Gegner ist das Duell mit Stuttgart ein einmaliges Erlebnis, das Spiel des Jahres. Der VfB ist jetzt immer Favorit, für ihn ändern sich somit die Herangehensweise und das Spiel an sich im Vergleich zur vergangenen Saison. Die Stuttgarter müssen auf dem Feld umdenken, im Gegensatz zur Erstligasaison werden sie wahrscheinlich immer mehr Ballbesitz haben als der Gegner. Und wenn ich den Ball habe, muss ich damit auch etwas anfangen können. Es geht darum, einen Plan haben. Nur mit Hacke, Spitze, eins, zwei, drei wird es nicht gehen.

Wer kann die vermeintlich Großen wie Stuttgart, Hamburg, Nürnberg und Hannover gefährden?

Neururer: Es gab in den vergangenen Jahren immer mal wieder eine Überraschungsmannschaft. Aber solch ein Wunder wie das von Paderborn ist nicht beliebig wiederholbar. St. Pauli hat sicherlich den Trainer und das Umfeld für die 1. Liga, aber nicht die Mannschaft. Heidenheim hat eine tolle Entwicklung genommen und ist in der Lage, die Großen zu ärgern. Vielleicht auch Holstein Kiel oder Darmstadt 98. Aber es hängt letztendlich davon ab, was die Favoriten machen. Nehmen sie die 2. Liga an, werden sie oben stehen und ein Großteil der restlichen Vereine wird dann gegen den Abstieg spielen.

Was trauen Sie Karlsruhe und Sandhausen zu?

Neururer: Für beide geht es nur um den Klassenerhalt. In Sandhausen wird seit Jahren gute Arbeit gemacht, auch weil die Herangehensweise stets realistisch ist. Das gefällt mir. Der KSC gehört zwar eigentlich in die 1. Liga, aber es bringt nichts, jetzt angesichts des Stadionneubaus gleich von mehr zu träumen und hohe Ziele auszurufen. Das sorgt bei Misserfolg gleich für Unruhe.

Peter Neururer beantwortete die Fragen telefonisch und verzichtete auf eineAutorisierung.

