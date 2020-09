Havertz fehlt überall

Wolfsburg.Bayer Leverkusen hat im ersten Bundesliga-Spiel ohne Kai Havertz einen glücklichen Punkt geholt. Zum Abschluss des ersten Spieltags trennten sich der VfL Wolfsburg und die „Werkself“ am Sonntagabend in einem zähen Spiel 0:0. Nationalspieler Havertz bekam davon nichts mit, weil er parallel dazu mit seinem neuen Club FC Chelsea das Spitzenspiel der englischen Premier League gegen den FC Liverpool verlor. Bayer 04 hatte den 21-Jährigen in diesem Sommer für viel Geld an den Londoner Club verkauft.

Das Spiel in Wolfsburg zeigte auf, welche Lücke der offensive Mittelfeldmann im Leverkusener Spiel hinterlassen hat – und wie Trainer Peter Bosz sie langfristig zu schließen gedenkt. Der Niederländer vertraut im Mittelfeld dem erst 17-jährigen Florian Wirtz, der seit Anfang Juni der jüngste Torschütze der Bundesliga-Geschichte ist.

Weghorst zu Tottenham?

Wirtz stand bereits eine Woche zuvor im DFB-Pokal gegen Eintracht Norderstedt (7:0) in der Startelf und verdrängte mit Nadiem Amiri und dem Argentinier Exequil Palacios zwei Spieler auf die Bank. Doch so auffällig der 17-Jährige am Sonntag auch spielte: Mit Havertz und Kevin Volland (AS Monaco) verlor die Offensive des Vorjahresfünften enorm an Wirkung.

Die besseren Chancen hatte der VfL. In der 32. Minute schoss Maximilian Arnold einen Eckball direkt auf das Tor und traf mit dieser frechen Variante nur den Pfosten. Kurz darauf kamen Verteidiger John Anthony Brooks und Torjäger Wout Weghorst im Strafraum jeweils völlig frei zum Abschluss. Doch Brooks köpfte aus sechs Metern über das Tor (33.), während Weghorst aus elf Metern am Leverkusener Torwart Lukas Hradecky scheiterte (42.). Der Niederländer könnte der nächste Topspieler werden, der die Bundesliga Richtung England verlässt. Tottenham Hotspur hat Interesse an dem 28 Jahre alten Mittelstürmer des VfL. dpa

