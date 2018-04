Hecking soll bleiben

Anzeige

Mönchengladbach.Bei den einen wird die Trainerfrage diskutiert, bei den anderen sind die Unruhen in der Vereinsspitze ein beherrschendes Thema. Vor dem Auftakt des 31. Spieltags in der Fußball-Bundesliga zwischen Mönchengladbach und Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr) rückt das sportliche Geschehen fast in den Hintergrund.

Dabei geht es für die Wolfsburger um viel. Vom Abstiegs-Relegationsplatz trennt die Niedersachsen, die 2015 unter dem heutigen Gladbacher Trainer Dieter Hecking Vizemeister und DFB-Pokalsieger wurden, nur die bessere Tordifferenz. Schwer fällt das Ausblenden der Geschehnisse im Verein. Aufsichtsratschef Francisco Javier Garcia Sanz trat nach seinem Ausscheiden aus dem Mutterkonzern im Zuge der VW-Umstrukturierung zurück. Unter Nachfolger Frank Witter scheint die Zukunft von Labbadia und vor allem Sportdirektor Olaf Rebbe fraglich. Dabei plant Rebbe die neue Saison und einen Umbruch.

Den wird es auch in Mönchengladbach geben. Und zwar mit Hecking. Das stellten der Trainer und Manager Max Eberl klar. Und zwar unabhängig vom Ausgang der Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung. „Er wird seinen Vertrag bis 2019 erfüllen“, sagte Eberl. Auch der Trainer hegt offenbar keinerlei Gedanken über einen freiwilligen Rückzug: „Es gibt überhaupt keine Überlegung, irgendwas anderes zu machen.“ dpa