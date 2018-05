Heddesheim überflügelt den VfR

Anzeige

MANNHEIM.Was für ein Krimi: Im Kampf um den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Verbandsliga Nordbaden bleibt es spannend. Der bisherige Zweite VfR Mannheim kam am Freitagabend in seinem Heimspiel gegen den Stadtrivalen VfB Gartenstadt nicht über ein torloses Remis hinaus (wir berichteten). Fortuna Heddesheim gewann dagegen am Samstag sein drittletztes Saisonspiel beim ASV Durlach mit 3:1 (1:1) und verdrängte dank des besseren Torverhältnisses den VfR vom zweiten Rang. Germania Friedrichstal hat sich unterdessen gestern die Meisterschaft gesichert.

Beim Erfolg der Heddesheimer in Durlach war Andreas Lerchl (Bild) der Mann des Tages. Zuerst bereitete er in der 26. Minute den Führungstreffer der Fortuna durch Torjäger Cihad Ilhan vor. Durlach kam aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich. Patrick Fetzer traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1 (45. +2).

Lerchl der gefeierte Mann

Nach der Pause tat sich Heddesheim zunächst schwer. Doch nach einem Freistoß von Yannick Tewelde kam Lerchl frei zum Kopfball und erzielte das 2:1 (65.). In der Folge versäumten es die Heddesheimer, die Partie zu entscheiden. Die Fortuna nutzte zahlreiche Chancen nicht und hatte Glück, dass zwei Minuten vor Schluss der Durlacher Fetzer im letzten Moment von Alexander Dirks geblockt wurde (88).