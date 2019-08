Heftiger Dämpfer für Union Berlin

Berlin.83 Tage nach dem euphorisch gefeierten Aufstieg hat der 1. FC Union gleich im ersten Bundesligaspiel der Vereinshistorie eine bittere Lehrstunde erteilt bekommen. Beim Leipziger Liga-Debüt von Trainer Julian Nagelsmann zeigte der Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen dem Neuling brutal die Grenzen auf und gewann deutlich mit 4:0 (3:0). Trotzdem wurden die Eisernen von ihren Fans minutenlang besungen und bejubelt.

Vor 22 467 Zuschauern im ausverkauften Stadion An der Alten Försterei erzielten die deutschen Nationalspieler Marcel Halstenberg (16.) und Timo Werner (42.) sowie der Österreicher Marcel Sabitzer (31.) und Neuzugang Christopher Nkunku (69.) am Sonntag die Tore für die in allen Belangen dominierenden Gäste. Der starke Sabitzer war an allen vier Treffern von RB Leipzig beteiligt.

„Wir sind hart auf dem Boden gelandet“, gab Union-Trainer Urs Fischer zu, der mit seinem Team erst einmal Tabellenletzter ist. „Wenn man sich die erste Halbzeit ansieht, wie viele Geschenke wir da gemacht haben, dann wird’s auch schwierig“, sagte der Schweizer. Drastischer formulierte es Mittelfeldspieler Grischa Prömel: „Wir müssen daraus die Lehren ziehen. Wir sind nicht in die Liga gekommen, um uns jede Woche so abschlachten zu lassen.“

Nagelsmann reagierte mit Humor auf die Frage nach dem klaren Auswärtssieg. „Es hätte auf jeden Fall schlimmer kommen können – im Pokal haben wir noch mehr gezittert“, meinte der Gästetrainer, der diesmal mit seinem Team hochzufrieden war: „Heute haben wir sehr gut bewiesen, dass wir Favorit waren.“

Wie angekündigt schwiegen die Union-Fans in der ersten 15 Bundesliga-Minuten ihres Clubs aus Protest gegen das „Konstrukt“ RB Leipzig. „Wir müssen es respektieren“, sagte Union-Kapitän Christopher Trimmel zu der von den Berliner Ultras initiierten Aktion: „Wir konzentrieren uns auf die sportlichen Dinge.“

Doch gerade mal eine Minute, nachdem der Anhang auf den Tribünen das Schweigen brach und lautstark das eigene Team feierte, ging bei den Profis auf dem Platz erstmals die Konzentration verloren. Sabitzer spielte Halstenberg frei, der zirkelte den Ball mit seinem schwächeren rechten Fuß in die lange Ecke zur Leipziger Führung.

Die Unioner, die als fünfter Club mit DDR-Geschichte nach Hansa Rostock, Dynamo Dresden, Energie Cottbus und dem VfB Leipzig als Ableger des 1. FC Lok im gesamtdeutschen Oberhaus mitspielen, wirkten vor allem defensiv völlig überfordert. Der Aufsteiger ließ den Gästen viel zu große Räume und brachte offensiv kaum etwas zustande. Auch der erfahrene Christian Gentner, vom besiegten Relegationsgegner VfB Stuttgart gekommen, brachte keine Ordnung ins Spiel. dpa

