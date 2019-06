Heftiger Widerstand gegen Agnelli-Pläne

La Valletta.Der Widerstand gegen die höchst umstrittenen Reformpläne der Champions League wächst. Beim zweitägigen Treffen der European Club Association haben zahlreiche Vereine ihren Unmut über das Konzept von ECA-Chef Andrea Agnelli geäußert. „Die ECA-Führung wäre klug beraten, nunmehr den Prozess wie angekündigt neu zu starten und praktisch wie auf einem weißen Blatt zu beginnen“, sagte Schalkes Finanzvorstand Peter Peters.

So hat sich die Premier League geschlossen gegen die Pläne gestellt, die die Königsklasse immer mehr zu einem geschlossenen System machen könnten. Auch sieben der neun ECA-Mitglieder aus Spanien haben Widerstand angekündigt. Ähnlich äußerten sich Lazio Rom, AS Saint-Etienne, AS Monaco, Girondins Bordeaux oder der FC Basel.

„Mehrere europäische Clubs und die Mehrheit der italienischen Vereine sind gegen die Veränderungen“, sagte Lazio-Chef Claudio Lotito , sein Kollege Bernard Caiazzo aus Saint-Etienne fügte hinzu: „Das Meeting war ein Fortschritt, um die Reform zu blockieren.“ Agnelli betonte, dass „nichts in Stein gemeißelt“ sei. dpa

